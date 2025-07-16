Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Ngôi Sao Sáng Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2 Block D, Riverside Residence, 192 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Chào đón và hướng dẫn khách hàng sử dụng hệ thống

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ của cửa hàng

- Chịu trách nhiệm về doanh thu, tiền mặt tại cửa hàng

- Thực hiện báo cáo theo quy trình có sẵn

- Giải quyết, xử lý các vấn đề tại cửa hàng theo quy trình

- Dọn dẹp vệ sinh cửa hàng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: trên 18 tuổi, tốt nghiệp THPT

- Có tư duy dịch vụ khách hàng ( service sense )

- Tự tin, chủ động giao tiếp

- Thái độ và tinh thần làm việc tốt

- Trung thực và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Ngôi Sao Sáng Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Pantry hằng tháng

- Đi làm Lễ, Tết lương nhân hệ số.

- Nhân viên full-time có 12 ngày nghỉ phép năm.

- Hỗ trợ phí gửi xe ca làm 8 tiếng

- Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ

- Khen thưởng nhân viên quý xuất sắc, thưởng sinh nhật, hỷ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ngôi Sao Sáng Vina

