Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12A, Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương: 15.000.000 đến 25.000.000 triệu đồng (có thỏa thuận)
• Thử việc 2 tháng: hưởng 100% lương cơ bản
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, chỗ đậu xe miễn phí
• Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đầy đủ các chế độ theo luật lao động
• Hoạt động nội bộ: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc Giáng sinh,...
• Quà tặng cho Nhân viên và Gia đình: Sinh nhật, các ngày lễ (8/3, 1/6, 20/10,
Tết Trung thu,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
