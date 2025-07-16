Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 16/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/08/2025
Chuyên viên đào tạo

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12A, Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

• Mức lương: 15.000.000 đến 25.000.000 triệu đồng (có thỏa thuận)
• Thử việc 2 tháng: hưởng 100% lương cơ bản
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, chỗ đậu xe miễn phí
• Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đầy đủ các chế độ theo luật lao động
• Hoạt động nội bộ: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc Giáng sinh,...
• Quà tặng cho Nhân viên và Gia đình: Sinh nhật, các ngày lễ (8/3, 1/6, 20/10,
Tết Trung thu,...)

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13

