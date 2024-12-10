Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Chi nhánh Công ty Em Tech Việt Nam tại Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Chi nhánh Công ty Em Tech Việt Nam tại Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi nhánh Công ty Em Tech Việt Nam tại Nghệ An
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Chi nhánh Công ty Em Tech Việt Nam tại Nghệ An

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Chi nhánh Công ty Em Tech Việt Nam tại Nghệ An

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: CN Công ty em

- tech Việt Nam Tại Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

+ Quản lý, bảo trì sửa chữa, vận hành máy móc thiết bị tự động
+ Thiết kế,lắp đặt máy móc theo line
+ Đảm nhận các công việc khác do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành điện - điện tử, tự động hóa, điện công nghiệp,...
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các xưởng, nhà máy thuộc lĩnh vực sản xuất điện tử. Có kiến thức khả năng, kiến thức cơ bản về PLC, thiết kế máy móc thiết bị.
- Ưu tiên biết tiếng Hàn.

Tại Chi nhánh Công ty Em Tech Việt Nam tại Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động Việt Nam.
- Làm thêm, làm đêm, tăng ca chủ nhật... sẽ được tính theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Có cơ hội thăng tiên lên các cấp quản lí cao hơn
- Hằng năm có chế độ tăng lương
- Có cơ hội được đi đào tạo ở nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Em Tech Việt Nam tại Nghệ An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty Em Tech Việt Nam tại Nghệ An

Chi nhánh Công ty Em Tech Việt Nam tại Nghệ An

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khối 2, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An (trên đường tránh Vinh, gần khách sạn Sao Việt))

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

