Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng bộ giáo án giảng dạy cho học sinh, xây dựng nội dung các bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh xen kẽ trong khóa học và nội dung tổ chức các buổi ngoại khóa theo chủ đề

Giảng bài, giao bài, chấm bài và chữa bài cho học viên theo mô hình học linh động

Theo dõi, chăm sóc học viên, tư vấn cho học viên phương pháp học tập hiệu quả.

Luyện nói tiếng Hàn với học viên để phỏng vấn Đại Sứ Quán và Trường học.

Hỗ trợ Công ty trong các hoạt động Marketing liên quan đến đào tạo (post bài, hình ảnh, clip...)

Luyện thi được đến topik 4

Ngoài ra có thể hỗ trợ làm đối tác với các đại diện trường bên Hàn (Sẽ được chia phần trăm hoa hồng theo từng hợp đồng)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Hàn hoặc học tập tại Hàn và có kinh nghiệm giảng dạy

Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy 01 năm hoặc đã có chứng chỉ Topik5 trở lên.

Làm việc: Full time hoặc Part time

Full time

Part time

Giảng dạy Online: 2 buổi/tuần, 2 tiếng/buổi

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 12-20 triệu/tháng - Lương net (làm fulltime)

Đóng BHXH khi hết thử việc (làm fulltime)

Partime từ 100.000 vnđ đến 200.000 vnđ/giờ tuỳ kinh nghiệm

Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, thưởng vượt hiệu quả công việc....

Được làm việc trong môi trưởng năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân

