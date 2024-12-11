Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ

Giáo viên tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Hàn Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Nghệ An

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng bộ giáo án giảng dạy cho học sinh, xây dựng nội dung các bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh xen kẽ trong khóa học và nội dung tổ chức các buổi ngoại khóa theo chủ đề
Giảng bài, giao bài, chấm bài và chữa bài cho học viên theo mô hình học linh động
Theo dõi, chăm sóc học viên, tư vấn cho học viên phương pháp học tập hiệu quả.
Luyện nói tiếng Hàn với học viên để phỏng vấn Đại Sứ Quán và Trường học.
Hỗ trợ Công ty trong các hoạt động Marketing liên quan đến đào tạo (post bài, hình ảnh, clip...)
Luyện thi được đến topik 4
Ngoài ra có thể hỗ trợ làm đối tác với các đại diện trường bên Hàn (Sẽ được chia phần trăm hoa hồng theo từng hợp đồng)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Hàn hoặc học tập tại Hàn và có kinh nghiệm giảng dạy
Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy 01 năm hoặc đã có chứng chỉ Topik5 trở lên.
Làm việc: Full time hoặc Part time
Full time
Part time
Giảng dạy Online: 2 buổi/tuần, 2 tiếng/buổi

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 12-20 triệu/tháng - Lương net (làm fulltime)
Đóng BHXH khi hết thử việc (làm fulltime)
Partime từ 100.000 vnđ đến 200.000 vnđ/giờ tuỳ kinh nghiệm
Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, thưởng vượt hiệu quả công việc....
Được làm việc trong môi trưởng năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 167 Phố Gia Quất, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

