Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Hàn Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Nghệ An
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng bộ giáo án giảng dạy cho học sinh, xây dựng nội dung các bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh xen kẽ trong khóa học và nội dung tổ chức các buổi ngoại khóa theo chủ đề
Giảng bài, giao bài, chấm bài và chữa bài cho học viên theo mô hình học linh động
Theo dõi, chăm sóc học viên, tư vấn cho học viên phương pháp học tập hiệu quả.
Luyện nói tiếng Hàn với học viên để phỏng vấn Đại Sứ Quán và Trường học.
Hỗ trợ Công ty trong các hoạt động Marketing liên quan đến đào tạo (post bài, hình ảnh, clip...)
Luyện thi được đến topik 4
Ngoài ra có thể hỗ trợ làm đối tác với các đại diện trường bên Hàn (Sẽ được chia phần trăm hoa hồng theo từng hợp đồng)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy 01 năm hoặc đã có chứng chỉ Topik5 trở lên.
Làm việc: Full time hoặc Part time
Full time
Part time
Giảng dạy Online: 2 buổi/tuần, 2 tiếng/buổi
Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH khi hết thử việc (làm fulltime)
Partime từ 100.000 vnđ đến 200.000 vnđ/giờ tuỳ kinh nghiệm
Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, thưởng vượt hiệu quả công việc....
Được làm việc trong môi trưởng năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
