Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Aroki làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Aroki
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- số 38 đường Phan Đình Phùng, phường Cửa Nam,Nghệ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Đón tiếp khách hàng và bán hàng trực tiếp tại showroom
- Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực nội thất, xây dựng;
- Chăm sóc, tư vấn, thuyết phục khách hàng (tự tìm kiếm và từ nguồn Công ty);
- Theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng, đôn đốc các bộ phận liên quan đảm bảo tiến độ giao hàng;
- Quản lý thông tin khách hàng, duy trì mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng;
- Các công việc khác được phân công;
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Aroki Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 6.000.000 vnđ. Thu nhập = lương cứng + thưởng + hoa hồng (9.000.000-15.000.000 vnđ)
Thử việc 2 tháng , lương cứng 5.000.000đ
Được đào tạo bài bản trước khi làm việc.
Được phát triển lên các vị trí: Leader, Manager
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hoà đồng, hỗ trợ lẫn nhau.
Được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT
Thưởng lễ, tết và lương tháng 13 hấp dẫn theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aroki
