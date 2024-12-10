Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Aroki làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Aroki làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Aroki
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty Cổ Phần Aroki

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Aroki

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- số 38 đường Phan Đình Phùng, phường Cửa Nam,Nghệ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Đón tiếp khách hàng và bán hàng trực tiếp tại showroom
- Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực nội thất, xây dựng;
- Chăm sóc, tư vấn, thuyết phục khách hàng (tự tìm kiếm và từ nguồn Công ty);
- Theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng, đôn đốc các bộ phận liên quan đảm bảo tiến độ giao hàng;
- Quản lý thông tin khách hàng, duy trì mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng;
- Các công việc khác được phân công;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Aroki Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000 vnđ. Thu nhập = lương cứng + thưởng + hoa hồng (9.000.000-15.000.000 vnđ)
Thử việc 2 tháng , lương cứng 5.000.000đ
Được đào tạo bài bản trước khi làm việc.
Được phát triển lên các vị trí: Leader, Manager
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hoà đồng, hỗ trợ lẫn nhau.
Được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT
Thưởng lễ, tết và lương tháng 13 hấp dẫn theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aroki

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Aroki

Công Ty Cổ Phần Aroki

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 14, Đường 13, Khu Đô Thị Tecco Vinh Tân, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

