Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Aroki làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - số 38 đường Phan Đình Phùng, phường Cửa Nam,Nghệ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Đón tiếp khách hàng và bán hàng trực tiếp tại showroom

- Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực nội thất, xây dựng;

- Chăm sóc, tư vấn, thuyết phục khách hàng (tự tìm kiếm và từ nguồn Công ty);

- Theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng, đôn đốc các bộ phận liên quan đảm bảo tiến độ giao hàng;

- Quản lý thông tin khách hàng, duy trì mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng;

- Các công việc khác được phân công;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Aroki Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000 vnđ. Thu nhập = lương cứng + thưởng + hoa hồng (9.000.000-15.000.000 vnđ)

Thử việc 2 tháng , lương cứng 5.000.000đ

Được đào tạo bài bản trước khi làm việc.

Được phát triển lên các vị trí: Leader, Manager

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hoà đồng, hỗ trợ lẫn nhau.

Được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT

Thưởng lễ, tết và lương tháng 13 hấp dẫn theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aroki

