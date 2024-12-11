Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Số 6, đường Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp và thuyết phục học viên/phụ huynh đăng ký tham gia học tập
Hỗ trợ khách hàng đăng ký, hoàn tất thủ tục nhập học.
Đảm bảo KPI công việc phù hợp với định hướng của team.
Chăm sóc và hỗ trợ học viên trong suốt lộ trình học tập.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp tại các trường Cao đẳng/Đại học khối ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing,....
Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng.
Giọng nói chuẩn. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc
Chịu được áp lực về mặt doanh thu, telesales...
Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.
Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng Từ 7.000.000 VNĐ -10.000.000 VNĐ+thưởng KPIs (6% - 12% doanh số - tỉ lệ chốt HĐ cao) => Thu nhập trung bình: 10.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ/tháng
Được hỗ trợ và đồng hành trong mọi công việc
Được đào tạo các quy trình làm việc, phương pháp làm việc từ phòng Online, người phụ trách hướng dẫn.
Tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, hội nhóm, sự kiện tại Edutalk
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được học hỏi phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng mềm thông qua các chương trình đào tạo, hoạt động của công ty, văn phòng.
Huấn luyện trực tiếp bởi Ban lãnh đạo Văn phòng khi đạt chỉ tiêu.
Nhận trái phiếu chuyển đổi sau 7 năm làm việc tại Edutalk.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
