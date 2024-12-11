Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 6, đường Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, TP Vinh

Mô Tả Công Việc

Tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp và thuyết phục học viên/phụ huynh đăng ký tham gia học tập

Hỗ trợ khách hàng đăng ký, hoàn tất thủ tục nhập học.

Đảm bảo KPI công việc phù hợp với định hướng của team.

Chăm sóc và hỗ trợ học viên trong suốt lộ trình học tập.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp tại các trường Cao đẳng/Đại học khối ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing,....

Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Giọng nói chuẩn. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc

Chịu được áp lực về mặt doanh thu, telesales...

Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.

Quyền Lợi

Lương cứng Từ 7.000.000 VNĐ -10.000.000 VNĐ+thưởng KPIs (6% - 12% doanh số - tỉ lệ chốt HĐ cao) => Thu nhập trung bình: 10.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ/tháng

Được hỗ trợ và đồng hành trong mọi công việc

Được đào tạo các quy trình làm việc, phương pháp làm việc từ phòng Online, người phụ trách hướng dẫn.

Tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, hội nhóm, sự kiện tại Edutalk

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được học hỏi phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng mềm thông qua các chương trình đào tạo, hoạt động của công ty, văn phòng.

Huấn luyện trực tiếp bởi Ban lãnh đạo Văn phòng khi đạt chỉ tiêu.

Nhận trái phiếu chuyển đổi sau 7 năm làm việc tại Edutalk.

Cách Thức Ứng Tuyển

