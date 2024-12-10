Tuyển Kế toán tiền lương Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Kế toán tiền lương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Nhà máy May Minh Anh Tân Kỳ

- Xóm 2 Diễn nam, Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Kiểm soát và cập nhật dữ liệu vào hệ thống bảng lương công ty của toàn thể CBCNV:
+ Hoàn thành bảng ký sản lượng cho các bộ phận lương sản phẩm
+ Cập nhật dữ liệu từ phòng HCNS: ngày công, giờ làm việc, tăng ca
+ Cập nhật các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy chế công ty: Chuyên cần, hỗ trợ xăng xe nhà trọ, con nhỏ, tay nghề, công nhân mới, các khoản thưởng....
+ Khấu trừ vào lương các chỉ tiêu nghĩa vụ phải đóng như BHXH, thuế TNCN.
+ Cập nhật đơn giá cho bộ phận lương sản phẩm
+ Cung cấp bảng lương đã được xét duyệt cho các bộ phận
- Tiến hành chi trả lương cho CBCNV và CN đã nghỉ việc
+ Lập lệnh chuyển lương, phiếu chi tiền mặt của tiền lương hàng tháng
+ Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
+ Lập phiếu chi tiền mặt thanh toán lương cho CN nghỉ việc
- Hoàn thiện bảng lương
- Lưu trữ hồ sơ liên quan đến bảng lương
- Báo cáo giải trình số liệu tài chính với cấp trên khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán hoặc các ngành liên quan
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
- Nắm vững kiến thức về kế toán, luật lao động
- Tin học thành thạo, đặc biệt excel
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm...

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc
- Ăn trưa tại nhà máy
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
- Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Có xe đưa đón

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Veam Tây Hồ, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

