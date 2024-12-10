Tuyển Kế toán tiền lương Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Nhà máy May Minh Anh Tân Kỳ - Xóm 2 Diễn nam, Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Kiểm soát và cập nhật dữ liệu vào hệ thống bảng lương công ty của toàn thể CBCNV:

+ Hoàn thành bảng ký sản lượng cho các bộ phận lương sản phẩm

+ Cập nhật dữ liệu từ phòng HCNS: ngày công, giờ làm việc, tăng ca

+ Cập nhật các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy chế công ty: Chuyên cần, hỗ trợ xăng xe nhà trọ, con nhỏ, tay nghề, công nhân mới, các khoản thưởng....

+ Khấu trừ vào lương các chỉ tiêu nghĩa vụ phải đóng như BHXH, thuế TNCN.

+ Cập nhật đơn giá cho bộ phận lương sản phẩm

+ Cung cấp bảng lương đã được xét duyệt cho các bộ phận

- Tiến hành chi trả lương cho CBCNV và CN đã nghỉ việc

+ Lập lệnh chuyển lương, phiếu chi tiền mặt của tiền lương hàng tháng

+ Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

+ Lập phiếu chi tiền mặt thanh toán lương cho CN nghỉ việc

- Hoàn thiện bảng lương

- Lưu trữ hồ sơ liên quan đến bảng lương

- Báo cáo giải trình số liệu tài chính với cấp trên khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán hoặc các ngành liên quan

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

- Nắm vững kiến thức về kế toán, luật lao động

- Tin học thành thạo, đặc biệt excel

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm...

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc

- Ăn trưa tại nhà máy

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

- Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Có xe đưa đón

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

