Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần trung tâm Anh ngữ AMA Vinh làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty cổ phần trung tâm Anh ngữ AMA Vinh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Tại các trường Tiểu học, THCS trong thành phố, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Soạn bài, giảng dạy, giao bài, chấm bài, và chữa bài cho học viên theo mô hình lớp học truyền thống
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh/sư phạm tiếng Anh
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel...
- Hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt tình và trung thực.
- Yêu trẻ, nhẫn nại, chăm chỉ
Tại Công ty cổ phần trung tâm Anh ngữ AMA Vinh Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, năng động
- Nhân viên trẻ trung, hòa đồng, hiền lành
- Du lịch hàng năm, Party nhà hàng sang trọng dịp lễ lớn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần trung tâm Anh ngữ AMA Vinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
