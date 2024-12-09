Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần trung tâm Anh ngữ AMA Vinh làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Tại các trường Tiểu học, THCS trong thành phố, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Soạn bài, giảng dạy, giao bài, chấm bài, và chữa bài cho học viên theo mô hình lớp học truyền thống

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh/sư phạm tiếng Anh

- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel...

- Hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt tình và trung thực.

- Yêu trẻ, nhẫn nại, chăm chỉ

Quyền Lợi Được Hưởng

- Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, năng động

- Nhân viên trẻ trung, hòa đồng, hiền lành

- Du lịch hàng năm, Party nhà hàng sang trọng dịp lễ lớn

Cách Thức Ứng Tuyển

