Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN làm việc tại Nghệ An thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN
Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Quỳnh Lưu ...và 1 địa điểm khác, Huyện Diễn Châu
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Giám sát chất lượng Công trình
Giám sát thi công Công trình
Làm hồ sơ QLCL
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng dân dựng, hạ tầng và biết làm hồ sơ QLCL
Giới tính: Nam độ tuổi: dưới 28 tuổi.
Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chịu khó.
Tốt nghiệp từ Đại Học chuyên ngành xây dựng
Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : Lương cứng + Lương doanh thu+ Thưởng quý, thưởng năm, phúc lợi: Từ 15 tr/tháng
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Tổng Công ty và Pháp luật.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
