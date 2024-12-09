Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN làm việc tại Nghệ An thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Quỳnh Lưu ...và 1 địa điểm khác, Huyện Diễn Châu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Giám sát chất lượng Công trình

Giám sát thi công Công trình

Làm hồ sơ QLCL

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng dân dựng, hạ tầng và biết làm hồ sơ QLCL

Giới tính: Nam độ tuổi: dưới 28 tuổi.

Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chịu khó.

Tốt nghiệp từ Đại Học chuyên ngành xây dựng

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Lương cứng + Lương doanh thu+ Thưởng quý, thưởng năm, phúc lợi: Từ 15 tr/tháng

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Tổng Công ty và Pháp luật.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN

