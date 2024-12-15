Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Nghệ An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tài chính, bảo hiểm và ngân hàng cho khách hàng cá nhân

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đồng thời phát triển cơ sở khách hàng mới

Phân tích nhu cầu tài chính của khách hàng và đề xuất các giải pháp phù hợp

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đăng ký, mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ tài chính

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất cải tiến quy trình làm việc

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức sản phẩm và kỹ năng tư vấn

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm tài chính, bảo hiểm và ngân hàng

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc

Chịu được áp lực công việc và có khả năng thích nghi cao

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về tư vấn tài chính, bảo hiểm

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm

Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số bán hàng

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong ngành tài chính - ngân hàng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Các chế độ phúc lợi khác: du lịch hàng năm, teambuilding, chăm sóc sức khỏe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

