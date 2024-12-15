Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
- Nghệ An:
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tài chính, bảo hiểm và ngân hàng cho khách hàng cá nhân
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đồng thời phát triển cơ sở khách hàng mới
Phân tích nhu cầu tài chính của khách hàng và đề xuất các giải pháp phù hợp
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đăng ký, mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ tài chính
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất cải tiến quy trình làm việc
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức sản phẩm và kỹ năng tư vấn
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm tài chính, bảo hiểm và ngân hàng
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc
Chịu được áp lực công việc và có khả năng thích nghi cao
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về tư vấn tài chính, bảo hiểm
Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số bán hàng
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong ngành tài chính - ngân hàng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Các chế độ phúc lợi khác: du lịch hàng năm, teambuilding, chăm sóc sức khỏe,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
