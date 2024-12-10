Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: An Dương

- Hải Dương

- Hưng Yên ...và 3 địa điểm khác, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Thiết kế và phát triển sản phẩm Cơ khí chế tạo máy tự động hóa
- Giám sát quá trình sản xuất lắp đặt, chạy thử thiết kế. Phối hợp thử nghiệm và kiểm tra chất lượng sản phẩm
- Phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
- Quản lý các tài liệu kỹ thuật như: bản vẽ thiết kế, hướng dẫn vận hành, tiêu chuẩn kỹ thuật
- Hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng ban liên quan và nhà thầu để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật
- Mua hàng và lựa chọn nhà thầu cho các dự án đảm bảo tiêu chuẩn và giám sát kỹ thuật đối với nhà cung cấp
- Báo giá theo yêu cầu cảu cấp quản lý
- Tối ưu chi phí sản xuất, đề xuất biện pháp nâng cao năng suất và chất lượng nếu cần

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí thiết kế
- Tốt nghiệp các chuyên ngành về kỹ thuật (cơ khí, điện, tự động hóa...).
- Biết sử dụng thành thạo ít nhất 1 một phần mềm thiết kế 3D cơ khí ...
- Sẵn sàng OT để hoàn thành công việc, có trách nhiệm với công việc
- Ham học hỏi, yêu thích nghề nghiệp thiết kế.
- Hiểu biết về điều khiển, PLC, cảm biến, vi điều khiển... là một lợi thế
- Có các kiến thức về các phương pháp gia công cơ khí

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương 10-16tr + thưởng dự án
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của nhà nước, được thưởng lương tháng 13
- Được trợ cấp bữa ăn tại công ty, trợ cấp đi lại nhà ở, du lịch nghỉ mát hàng năm
- Được làm việc trong một môi trường trẻ, cởi mở, khả năng phát triển chuyên môn và nghề nghiệp cao
- Được đào tạo liên tục về cả tư duy, văn hóa làm việc cũng như kiến thức chuyên môn
- Chế độ phúc lợi, thêm giờ đầy đủ. Thời gian làm việc 48h/tuần.
Địa điểm làm việc:
+ Hải Phòng: Số 290, Trạm Bạc, Lê Lợi, Hải Phòng
+ Hà Nội: Ocean Park - Long Biên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa số 290 thôn Trạm Bạc, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

