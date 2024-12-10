Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: An Dương - Hải Dương - Hưng Yên ...và 3 địa điểm khác, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Thiết kế và phát triển sản phẩm Cơ khí chế tạo máy tự động hóa

- Giám sát quá trình sản xuất lắp đặt, chạy thử thiết kế. Phối hợp thử nghiệm và kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

- Quản lý các tài liệu kỹ thuật như: bản vẽ thiết kế, hướng dẫn vận hành, tiêu chuẩn kỹ thuật

- Hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng ban liên quan và nhà thầu để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật

- Mua hàng và lựa chọn nhà thầu cho các dự án đảm bảo tiêu chuẩn và giám sát kỹ thuật đối với nhà cung cấp

- Báo giá theo yêu cầu cảu cấp quản lý

- Tối ưu chi phí sản xuất, đề xuất biện pháp nâng cao năng suất và chất lượng nếu cần

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí thiết kế

- Tốt nghiệp các chuyên ngành về kỹ thuật (cơ khí, điện, tự động hóa...).

- Biết sử dụng thành thạo ít nhất 1 một phần mềm thiết kế 3D cơ khí ...

- Sẵn sàng OT để hoàn thành công việc, có trách nhiệm với công việc

- Ham học hỏi, yêu thích nghề nghiệp thiết kế.

- Hiểu biết về điều khiển, PLC, cảm biến, vi điều khiển... là một lợi thế

- Có các kiến thức về các phương pháp gia công cơ khí

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương 10-16tr + thưởng dự án

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của nhà nước, được thưởng lương tháng 13

- Được trợ cấp bữa ăn tại công ty, trợ cấp đi lại nhà ở, du lịch nghỉ mát hàng năm

- Được làm việc trong một môi trường trẻ, cởi mở, khả năng phát triển chuyên môn và nghề nghiệp cao

- Được đào tạo liên tục về cả tư duy, văn hóa làm việc cũng như kiến thức chuyên môn

- Chế độ phúc lợi, thêm giờ đầy đủ. Thời gian làm việc 48h/tuần.

Địa điểm làm việc:

+ Hải Phòng: Số 290, Trạm Bạc, Lê Lợi, Hải Phòng

+ Hà Nội: Ocean Park - Long Biên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC

