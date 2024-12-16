Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thiết Kế Và Xây Dựng Hiếu Anh làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - vĩnh ngọc, Huyện Vĩnh Bảo

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Chịu trách nhiệm tính toán và kiểm tra khối lượng các thầu phụ/đội thi công cũng như các khối lượng phát sinh với Chủ đầu tư (nếu có).

• Cập nhật các thay đổi trong thi công theo thông tin từ Chỉ huy trưởng.

• Phối hợp với Ban chỉ huy công trình kiểm tra xác nhận các khối lượng thi công thực tế, phát sinh của thầu phụ/đội thi công.

• Lập hồ sơ khối lượng nghiệm thu, thanh toán, quyết toán với bên A.

• Phối hợp với các bên liên quan kiểm tra, xác nhận các khối lượng phát sinh với bên A.

• Phối hợp với QS VP và các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác thanh quyết toán khối lượng cho công trình.

• Phối hợp với QS VP và các bên liên quan để bóc tách khối lượng mời thầu cho công trình.

• Đảm bảo các hồ sơ liên quan đến khối lượng phải thật chính xác và đầy đủ tính pháp lý.

• Lập kế hoạch vật tư tháng trình Chỉ huy trưởng xem xét, phê duyệt.

• Cập nhật, theo dõi các biên bản vi phạm về ATLĐ, tiến độ, chất lượng do Công ty phát hành làm cơ sở trừ khối lượng các thầu phụ/Đội thi công khi lập hồ sơ thanh toán.

• Cập nhật và theo dõi khối lượng thi công của thầu phụ/đội thi công hàng ngày, khối lượng thi công phát sinh (nếu có) trong quá trình thi công Þ báo cáo khối lượng thi công cho Chỉ huy trưởng.

• Lập kế hoạch chi thanh toán cho thầu phụ/đội thi công gửi về phòng Kế toán đúng thời hạn yêu cầu.

• Chuyển giao hồ sơ về lưu trữ tại văn phòng Công ty ngay sau khi kết thúc quyết toán công trình.

• Chia sẻ các lỗi thường gặp trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn, đề xuất biện pháp khắc phục.

• Thực hiện các công việc khác về chuyên môn theo sự phối hợp của Kỹ sư QS VP và Về công tác QS của công trình hàng ngày theo sự phân công của Chỉ huy trưởng

Yêu Cầu Công Việc

- Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

- Tốt nghiệp KINH TẾ XÂY DỰNG.

- Kỹ năng chuyên môn:

- Lập tiến độ thực hiện Công việc;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm như: Photoshop, CAD, Sketchup

- Kỹ năng thể hiện quản lý đội nhóm & Tổ chức công việc.

Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng làm việc với CĐT, với cấp trên

- Kỹ năng giao tiếp & làm việc nhóm

- Kỹ năng học và tự học

- Kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh.

Cần visa làm việc cho vị trí này

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thiết Kế Và Xây Dựng Hiếu Anh Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương gross 15 – 20 triệu

- Đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.

– Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Chế độ tăng lương và thưởng theo định kì và hiệu quả công việc.

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và thân thiện.

– Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

– Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

- Làm việc từ Thứ 2 – Thứ 7

Ngày bắt đầu công việc: 30 January 2025

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thiết Kế Và Xây Dựng Hiếu Anh

