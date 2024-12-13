Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần VInpearl
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Vinwonders Cửa Hội, Bình Minh, Cửa Lò, Thị xã Cửa Lò
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất (nề, mộc, sơn...) được phân công theo đúng quy trình, đảm bảo các thông số kỹ thuật theo quy định và tiêu chuẩn dịch vụ;
Chịu trách nhiệm bảo quản dụng cụ, thiết bị và dụng cụ được giao;
Tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và các tiêu chuẩn nghề liên quan
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm tại một trong các mảng nề/sơn, mộc,....
Chăm chỉ, chịu khó,...
Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận, cực kỳ cạnh tranh
Hỗ trợ ăn ca 850.000 đồng/tháng hoặc bữa ăn tại canteen của cơ sở
Hỗ trợ thuê nhà 1.000.000 đồng/tháng, hỗ trợ xăng xe 500.000 đồng/tháng
Được miễn phí không giới hạn số lần vào các khu vui chơi giải trí hàng đầu khu vực VinWonders, Safari trên toàn quốc đối với CBNV đã ký HĐLĐ (giá vé hiện tại là 750.000 đồng/người)
Được mua gói Bảo hiểm sức khỏe PVI: Khám chữa bệnh tại các Bệnh viện Quốc tế
Được thưởng 1 tháng lương thứ 13 và thưởng các dịp lễ khác theo quy định (tối thiểu 3.500.000 VND).
Được thưởng thành tích đặc biệt cuối năm dựa trên kết quả bình bầu của bộ phận, cơ sở: từ 1 đến 1.5 tháng lương
Nghỉ mát miễn phí hằng năm
Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
Cùng các chính sách, chế độ ưu đãi nội bộ hấp dẫn và vượt trội khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
