Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Vinwonders Cửa Hội, Bình Minh, Cửa Lò, Thị xã Cửa Lò

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất (nề, mộc, sơn...) được phân công theo đúng quy trình, đảm bảo các thông số kỹ thuật theo quy định và tiêu chuẩn dịch vụ;

Chịu trách nhiệm bảo quản dụng cụ, thiết bị và dụng cụ được giao;

Tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và các tiêu chuẩn nghề liên quan

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm tại một trong các mảng nề/sơn, mộc,....

Chăm chỉ, chịu khó,...

Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, cực kỳ cạnh tranh

Hỗ trợ ăn ca 850.000 đồng/tháng hoặc bữa ăn tại canteen của cơ sở

Hỗ trợ thuê nhà 1.000.000 đồng/tháng, hỗ trợ xăng xe 500.000 đồng/tháng

Được miễn phí không giới hạn số lần vào các khu vui chơi giải trí hàng đầu khu vực VinWonders, Safari trên toàn quốc đối với CBNV đã ký HĐLĐ (giá vé hiện tại là 750.000 đồng/người)

Được mua gói Bảo hiểm sức khỏe PVI: Khám chữa bệnh tại các Bệnh viện Quốc tế

Được thưởng 1 tháng lương thứ 13 và thưởng các dịp lễ khác theo quy định (tối thiểu 3.500.000 VND).

Được thưởng thành tích đặc biệt cuối năm dựa trên kết quả bình bầu của bộ phận, cơ sở: từ 1 đến 1.5 tháng lương

Nghỉ mát miễn phí hằng năm

Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Cùng các chính sách, chế độ ưu đãi nội bộ hấp dẫn và vượt trội khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl

