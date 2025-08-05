Giới thiệu Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích

Giới thiệu công ty Quảng Ích Công ty Cổ Phần Phần Mềm Quảng Ích Công ty Cổ Phần Phần Mềm Quảng Ích Thành lập từ năm 2003, Công ty Quảng Ích là công ty phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm phục vụ giáo dục. Hiện tại, Quảng ích có văn phòng đại diện tại: • Hà Nội • Hồ Chí Minh • Hải Phòng • Đà Nẵng • Cần Thơ • Hải Dương Chúng tôi đã và đang hát triển các sản phẩm có tính xã hội cao như: • Cổng thông tin điện tử • Hệ thống phần mềm thông tin giáo dục • Hệ thống quản lý thư viện điện tử • Mạng giáo dục eNetViet • Sổ liên lạc điện tử Nhờ việc cung cấp những dịch vụ chất lượng cao và mang giá trị thực tế, hiện các sản phẩm của công ty Quảng Ích đã được triển khai trên 18.000+ trường học ở các tỉnh thành lớn và rất nhiều các công ty đối tác. Đó chính là những yếu tố giúp Công ty Phần mềm Quảng Ích ngày càng khẳng định được vị thế của mình và nhận được những thành tích cáo trong lĩnh vực hoạt động: • Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” năm 2012 • Chứng nhận “Sản phẩm Vàng, dịch vụ Vàng” năm 2013 • Chứng nhận “Doanh Nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam” Năm 2014 • Top 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam năm 2016 • Giải thưởng “ Sao khuê trong lĩnh vực GDĐT” Năm 2021 Để đáp ứng yêu cầu định hướng của công ty, chúng tôi gồm những người có niềm đam mê với công việc phát triển phần mềm giáo dục, cần tìm các ứng viên có chung chí hướng, dám nghĩ dám làm, để phát triển hệ sinh thái phần mềm giáo dục, tiếp tục dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phần mềm Giáo dục hiện nay. Công ty Quảng Ích liên tục tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng: - Việc làm chăm sóc khách hàng - Việc làm nhân viên kinh doanh - Việc làm lập trình viên - Việc làm vận hành - Việc làm tester - Việc làm hành chính nhân sự - Việc làm maketing - Và nhiều vị trí khác (Chi tiết xem tại website công ty) Phúc Lợi làm việc tại công ty Quảng Ích: Phúc Lợi làm việc tại công ty Quảng Ích: - Môi trường làm việc thân thiện, trong lành (nằm trong khu đô thị nhiều cây xanh, hồ nước) - Xét tăng lương 1 lần/ năm - Thu nhập bao gồm thu nhập cứng hàng tháng và thưởng theo năm, trong đó thu nhập cứng hàng tháng tùy theo năng lực, được trao đổi khi phỏng vấn. - Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa, gửi xe... - Thưởng cuối năm, thưởng nóng - Nghỉ mát hàng năm tại khách sạn 5* - Nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của nhà nước. - Chế độ lương làm thêm giờ (OT) theo đúng quy định của pháp luật. - Tham giá đá bóng hàng tuần - Môi trường làm việc dễ chịu, thoải mái, công cụ làm việc đầy đủ, nếu thiếu công ty sẽ trang bị theo nhu cầu làm việc để hiệu quả - Cơ hội thăng tiến không giới hạn.