Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TT MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Tầng 1, Tòa nhà Golden, số 25 Minh Khai, TP.Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý và xử lý các công việc hành chính văn phòng.

Phụ trách công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên.

Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên.

Hỗ trợ các công việc khác của phòng Nhân sự.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính nhân sự.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và nhóm.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý nhân sự là một lợi thế.

Am hiểu về luật lao động là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TT MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (thông tin chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực giải trí.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TT MEDIA

