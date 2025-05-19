Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG
- Hà Nội: Đặng Vũ Hỷ, Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tập hợp chứng từ, kiểm soát chứng từ đầu vào, đầu ra hàng tháng, hạch toán chứng từ vào phần mềm kế toán. Và xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
- Kiểm soát công nợ phải thu, công nợ thuế phải trả cuối kỳ khớp đúng với khách hàng và nhà cung cấp.
- Lập bảng chấm công, bảng lương thuế. Hạch toán chi phí lương, thưởng, BHXH vào phần mềm kế toán.
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giải trình ....phục vụ cho việc quyết toán thuế, hoàn thuế.
- Nộp báo cáo thuế GTGT; TNCN hàng tháng, BCTC năm theo đúng quy định của luật thuế.
- Thường xuyên cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế hiện hành.
- Thực hiện những công việc có liên quan khác theo phân công của Kế toán trưởng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Dưới 30 tuổi
Chăm chỉ, cẩn thận
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
Có kinh nghiệm làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp từ 2 năm trở lên
Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực vận tải, xuất nhập khẩu là 1 lợi thế
Sử dụng thành thạo Excel, Word, phần mềm kế toán Misa (là 1 lợi thế)
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm
Được chính thức sau thử việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG
