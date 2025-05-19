Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH GV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH GV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH GV GROUP
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
CÔNG TY TNHH GV GROUP

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH GV GROUP

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 24BT9 Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiến hành nghiên cứu thị trường lao động để hiểu sâu về nguồn cung ứng lao động và xu hướng tuyển dụng.
Sử dụng các công cụ, nguồn thông tin (trang web việc làm, mạng xã hội, cơ sở dữ liệu ứng viên, v.vv.. ) để tìm kiếm ứng viên tiềm năng.
Lựa chọn kênh tuyển dụng, hình thức tuyển dụng phù hợp với từng vị trí
Xây dựng, duy trì hệ thống đánh giá ứng viên và điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với yêu cầu của vị trí công việc cụ thể.
Đánh giá hồ sơ, tiến hành sắp xếp theo mức độ phù hợp với vị trí công việc. Sau đó liên hệ và lên lịch phỏng vấn cho các ứng viên được chọn.
Phối hợp với các bộ phận về yêu cầu tuyển dụng
Quản lý tài khoản tuyển dụng của công ty
Hỗ trợ ứng viên trong quá trình tuyển dụng: Cung cấp thông tin, hướng dẫn cho ứng viên về quy trình tuyển dụng, các bước cần thực hiện ở mỗi giai đoạn cụ thể.
Thực hiện các công việc theo quy trình tuyển dụng
Báo cáo tình hình tuyển dụng cho cấp trên
Các công việc khác theo phân công của cấp trên và Ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên.
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có các kỹ năng giao tiếp, thuyết phục
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (cơ bản)
Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH GV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10.000.000 - 12.000.000/tháng, thử việc 01-02 tháng (85% lương).
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Thời gian làm việc: Từ 8h30-12h; 13h30-17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Thứ 7 làm online tại nhà)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GV GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GV GROUP

CÔNG TY TNHH GV GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 248 Đường Ngô Quyền, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

