Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH GV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24BT9 Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Chuyên viên tuyển dụng

Tiến hành nghiên cứu thị trường lao động để hiểu sâu về nguồn cung ứng lao động và xu hướng tuyển dụng.

Sử dụng các công cụ, nguồn thông tin (trang web việc làm, mạng xã hội, cơ sở dữ liệu ứng viên, v.vv.. ) để tìm kiếm ứng viên tiềm năng.

Lựa chọn kênh tuyển dụng, hình thức tuyển dụng phù hợp với từng vị trí

Xây dựng, duy trì hệ thống đánh giá ứng viên và điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với yêu cầu của vị trí công việc cụ thể.

Đánh giá hồ sơ, tiến hành sắp xếp theo mức độ phù hợp với vị trí công việc. Sau đó liên hệ và lên lịch phỏng vấn cho các ứng viên được chọn.

Phối hợp với các bộ phận về yêu cầu tuyển dụng

Quản lý tài khoản tuyển dụng của công ty

Hỗ trợ ứng viên trong quá trình tuyển dụng: Cung cấp thông tin, hướng dẫn cho ứng viên về quy trình tuyển dụng, các bước cần thực hiện ở mỗi giai đoạn cụ thể.

Thực hiện các công việc theo quy trình tuyển dụng

Báo cáo tình hình tuyển dụng cho cấp trên

Các công việc khác theo phân công của cấp trên và Ban giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên.

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có các kỹ năng giao tiếp, thuyết phục

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (cơ bản)

Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH GV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10.000.000 - 12.000.000/tháng, thử việc 01-02 tháng (85% lương).

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Thời gian làm việc: Từ 8h30-12h; 13h30-17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Thứ 7 làm online tại nhà)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GV GROUP

