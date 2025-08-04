Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 33 đường D2 khu dân cư Hưng Phú, P. Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Thành lập từ năm 2003, Công ty Quảng Ích là công ty phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm phục vụ giáo dục. Để đáp ứng yêu cầu định hướng của công ty, chúng tôi cần tìm các ứng viên có chung chí hướng, dám nghĩ dám làm, để phát triển hệ sinh thái phần mềm giáo dục, tiếp tục dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phần mềm Giáo dục hiện nay.
Xây dựng quan hệ với nguồn khách hàng do công ty cung cấp;
Tư vấn và giới thiệu các dịch vụ đến khách hàng, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của họ.
Định kỳ báo cáo và đánh giá kết quả kinh doanh, đưa ra các giải pháp cải thiện để đạt được mục tiêu doanh số.
Quản lý và mở rộng các dịch vụ gia tăng cho khách hàng cũ;
Theo dõi, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ từ đó giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời.
Liên hệ chăm sóc khách hàng định kỳ
Thực hiện đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ phần mềm của công ty;

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 22-35 ngoại hình khá.
Có kiến thức và hiểu biết các phần mềm office, kỹ năng sales tốt.
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình, nhạy bén trong công việc.
Nhiệt huyết, năng động, ham học hỏi, có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có khả năng đi công tác ngoại tỉnh là một lợi thế nhưng không bắt buộc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến CNTT, Sư phạm, ngân hàng, bảo hiểm....

Tại Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng nghiệp
Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động
Được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực, nhiều cơ hội thăng tiến.
Phúc lợi
Được trang bị: Laptop, điện thoại, xe đưa đón
Được xem xét tham gia chương trình ESOP để gắn bó lâu dài với công ty.
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật định (nghỉ lễ, BH thất nghiệp, BHXH, BHYT...), chế độ phúc lợi hàng năm của công ty.
Nghỉ mát tại ks 5sao.
Phụ cấp khác
Mức lương cứng: từ 10-13tr triệu/tháng.
Phụ cấp ngoài lương: Ăn trưa, gửi xe, xăng xe, điện thoại, công tác phí, xe oto đưa đón...
Thưởng kinh doanh: Theo KPI công việc
Thưởng đột xuất (thưởng nóng) nếu có thành tích nổi trội vượt bậc trong công việc
Xét nâng lương định kỳ 1 lần/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích

Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Z5-46 Trung tâm thương mại LEPARC, Km 1.5 Pháp Vân, Công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

