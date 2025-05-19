Tuyển Nhân viên Marketing DALAT AI SOLUTION TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

DALAT AI SOLUTION TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
DALAT AI SOLUTION TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại DALAT AI SOLUTION TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 210 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch nội dung
Lập kế hoạch sản xuất các nội dung truyền thông cho các trang nền tảng của công ty: Bài viết, ý tưởng hình ảnh, video
Sáng tạo nội dung
Chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông: Bài viết, ý tưởng hình ảnh, video
Viết bài PR, chuẩn SEO
Thiết kế gói bán hàng, chương trình hậu mãi và bảo hành sản phẩm của Công ty
Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến lược marketing
Phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường
Thu thập, tổng hợp thông tin về giá cả, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh
Phân tích, đánh giá thông tin thu thập được, đưa ra quyết định cải tiến sản phẩm hiện có hoặc phát triển sản phẩm hoàn toàn mới
Đề xuất ý tưởng cho sản phẩm mới, định hướng thiết kế sản phẩm
Thiết lập mối quan hệ với truyền thông
Theo dõi các kênh isocial và báo cáo
Điều hành việc triển khai các hạng mục theo chiến lược marketing của Công ty
Theo dõi, giám sát các kênh isocial của công ty
Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời điều chỉnh và đánh giá, báo cáo kết quả trong chiến lược marketing
Hỗ trợ các bộ phận trong Công ty
Hỗ trợ bộ phận sales lên ý tưởng thiết kế gói sản phẩm, trình bày ý tưởng với khách hang
Triển khai các dự án khách hàng
Xếp lịch và theo dõi timeline dự án khách hàng
Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời điều chỉnh và đánh giá, báo cáo kết quả dự án khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: Từ 22 – 30 tuổi
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực Marketing. (Ưu tiên có kinh nghiệm ngành vận tải, du lịch, dịch vụ)
Kỹ năng bắt buộc:
Viết bài và sáng tạo nội dung tốt.
Sử dụng thành thạo các nền tảng mạng xã hội.
Có khả năng lên ý tưởng cho chiến dịch truyền thông.
Biết sử dụng Canva hoặc các công cụ thiết kế cơ bản.
Có tư duy phân tích và cập nhật xu hướng thị trường.
Yêu cầu phẩm chất
Năng động, sáng tạo, chịu học hỏi.
Giao tiếp tốt, tinh thần làm việc nhóm cao.
Có trách nhiệm, quản lý thời gian hiệu quả.
Chủ động và linh hoạt trong công việc.

Tại DALAT AI SOLUTION TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hỗ trợ phát triển kỹ năng.
Tham gia các chương trình đào tạo, team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DALAT AI SOLUTION TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

DALAT AI SOLUTION TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED

DALAT AI SOLUTION TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 đường Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

