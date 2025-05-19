Tuyển Nhân viên Marketing DALAT AI SOLUTION TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 210 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Lập kế hoạch nội dung

Lập kế hoạch sản xuất các nội dung truyền thông cho các trang nền tảng của công ty: Bài viết, ý tưởng hình ảnh, video

Sáng tạo nội dung

Chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông: Bài viết, ý tưởng hình ảnh, video

Viết bài PR, chuẩn SEO

Thiết kế gói bán hàng, chương trình hậu mãi và bảo hành sản phẩm của Công ty

Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến lược marketing

Phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường

Thu thập, tổng hợp thông tin về giá cả, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh

Phân tích, đánh giá thông tin thu thập được, đưa ra quyết định cải tiến sản phẩm hiện có hoặc phát triển sản phẩm hoàn toàn mới

Đề xuất ý tưởng cho sản phẩm mới, định hướng thiết kế sản phẩm

Thiết lập mối quan hệ với truyền thông

Theo dõi các kênh isocial và báo cáo

Điều hành việc triển khai các hạng mục theo chiến lược marketing của Công ty

Theo dõi, giám sát các kênh isocial của công ty

Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời điều chỉnh và đánh giá, báo cáo kết quả trong chiến lược marketing

Hỗ trợ các bộ phận trong Công ty

Hỗ trợ bộ phận sales lên ý tưởng thiết kế gói sản phẩm, trình bày ý tưởng với khách hang

Triển khai các dự án khách hàng

Xếp lịch và theo dõi timeline dự án khách hàng

Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời điều chỉnh và đánh giá, báo cáo kết quả dự án khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: Từ 22 – 30 tuổi

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực Marketing. (Ưu tiên có kinh nghiệm ngành vận tải, du lịch, dịch vụ)

Kỹ năng bắt buộc:

Viết bài và sáng tạo nội dung tốt.

Sử dụng thành thạo các nền tảng mạng xã hội.

Có khả năng lên ý tưởng cho chiến dịch truyền thông.

Biết sử dụng Canva hoặc các công cụ thiết kế cơ bản.

Có tư duy phân tích và cập nhật xu hướng thị trường.

Yêu cầu phẩm chất

Năng động, sáng tạo, chịu học hỏi.

Giao tiếp tốt, tinh thần làm việc nhóm cao.

Có trách nhiệm, quản lý thời gian hiệu quả.

Chủ động và linh hoạt trong công việc.

Tại DALAT AI SOLUTION TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hỗ trợ phát triển kỹ năng.

Tham gia các chương trình đào tạo, team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DALAT AI SOLUTION TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED

