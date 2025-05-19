Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Ba Thanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C3/17B QL1A, Tân Quý Tây, Bình Chánh ...và 2 địa điểm khác, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Kinh doanh các sản phẩm ván gỗ công nghiệp: Ván MDF,HDF,HMR,Okal,MFC Melamine…… chuyên dùng cho trang trí nội thất

- Bán hàng trực tiếp tại văn phòng, chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh online, fanpage...

- Theo dõi đơn hàng và báo giá cho khách hàng, lên đơn hàng trên phần mềm Amis

- Theo dõi ký hợp đồng và theo dõi công nợ khách hàng.

Ứng viên ứng tuyển ở chi nhánh nào sẽ phỏng vấn và làm việc tại chi nhánh đó.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh...

Khả năng giao tiếp tốt

Có tinh thần cầu tiến

Ngoại hình ưa nhìn

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Ba Thanh Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP & CHẾ ĐỘ

Thử việc 3 tháng: Lương cơ bản 8 triệu + % doanh số + thưởng KPI (3–20 triệu/tháng)

Chính thức: Lương cơ bản + % doanh số + thưởng KPI (3–20 triệu/tháng)

Thưởng nhóm kinh doanh: 10 – 15 triệu/tháng theo hiệu quả nhóm

Tổng thu nhập trung bình: 20 – 50 triệu/tháng, không giới hạn theo năng lực

Có Trưởng nhóm và Phó nhóm hỗ trợ, hướng dẫn công việc ban đầu

PHÚC LỢI

Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng

Cấp SIM công ty, đồng phục miễn phí

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng sinh nhật, các dịp lễ lớn (Tết, 30/4, 1/5, 2/9, 8/3, 20/10…)

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh theo kết quả hoạt động của công ty

Du lịch hằng năm, tiệc tất niên cuối năm, rút thăm trúng thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Ba Thanh

