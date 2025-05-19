Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Ba Thanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Ba Thanh
Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: C3/17B QL1A, Tân Quý Tây, Bình Chánh ...và 2 địa điểm khác, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Kinh doanh các sản phẩm ván gỗ công nghiệp: Ván MDF,HDF,HMR,Okal,MFC Melamine…… chuyên dùng cho trang trí nội thất
- Bán hàng trực tiếp tại văn phòng, chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh online, fanpage...
- Theo dõi đơn hàng và báo giá cho khách hàng, lên đơn hàng trên phần mềm Amis
- Theo dõi ký hợp đồng và theo dõi công nợ khách hàng.
Ứng viên ứng tuyển ở chi nhánh nào sẽ phỏng vấn và làm việc tại chi nhánh đó.
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh...
Khả năng giao tiếp tốt
Có tinh thần cầu tiến
Ngoại hình ưa nhìn
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Ba Thanh Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP & CHẾ ĐỘ
Thử việc 3 tháng: Lương cơ bản 8 triệu + % doanh số + thưởng KPI (3–20 triệu/tháng)
Thử việc 3 tháng:
8 triệu
% doanh số
thưởng KPI (3–20 triệu/tháng)
Chính thức: Lương cơ bản + % doanh số + thưởng KPI (3–20 triệu/tháng)
Chính thức:
Lương cơ bản
Thưởng nhóm kinh doanh: 10 – 15 triệu/tháng theo hiệu quả nhóm
Thưởng nhóm kinh doanh:
10 – 15 triệu/tháng
Tổng thu nhập trung bình: 20 – 50 triệu/tháng, không giới hạn theo năng lực
Tổng thu nhập trung bình:
20 – 50 triệu/tháng
không giới hạn
Có Trưởng nhóm và Phó nhóm hỗ trợ, hướng dẫn công việc ban đầu
PHÚC LỢI
Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng
Hỗ trợ cơm trưa
Cấp SIM công ty, đồng phục miễn phí
Cấp SIM công ty
đồng phục miễn phí
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng sinh nhật, các dịp lễ lớn (Tết, 30/4, 1/5, 2/9, 8/3, 20/10…)
Thưởng sinh nhật
Tết, 30/4, 1/5, 2/9, 8/3, 20/10…
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh theo kết quả hoạt động của công ty
Lương tháng 13
thưởng hiệu quả kinh doanh
Du lịch hằng năm, tiệc tất niên cuối năm, rút thăm trúng thưởng
Du lịch hằng năm
tiệc tất niên cuối năm
rút thăm trúng thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Ba Thanh
