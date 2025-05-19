Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma
- Hà Nội: 69B, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Ghi nhận và theo dõi các khoản thu – chi nội bộ hàng ngày của công ty
Quản lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán nội bộ một cách khoa học và hợp lệ
Theo dõi và kiểm soát công nợ nội bộ, các khoản tạm ứng và hoàn ứng của nhân viên
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, kiểm tra chứng từ và kiểm soát chi phí nội bộ
Hỗ trợ công tác kiểm kê định kỳ tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư hàng hóa
Nhập – xuất hàng hóa theo phiếu, đảm bảo đúng quy trình và chứng từ hợp lệ
Cập nhật tồn kho hàng ngày và đối chiếu với số liệu kế toán
Kiểm kê kho định kỳ (hoặc đột xuất), phát hiện chênh lệch và báo cáo xử lý
Phối hợp với các bộ phận liên quan (mua hàng, kinh doanh, vận hành...) để đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng phục vụ hoạt động kinh doanh.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Excel
Trung thực, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập
Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu và giao tiếp nội bộ tốt
Có laptop cá nhân.
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH (sau 2 tháng làm việc), thưởng lễ, thưởng cuối năm, nghỉ lễ Tết, hiếu, hỷ, sinh nhật đầy đủ
Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch 1-2 lần/ năm
Thử việc 1 tháng nhận 85% lương cứng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI