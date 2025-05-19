Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69B, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Ghi nhận và theo dõi các khoản thu – chi nội bộ hàng ngày của công ty

Quản lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán nội bộ một cách khoa học và hợp lệ

Theo dõi và kiểm soát công nợ nội bộ, các khoản tạm ứng và hoàn ứng của nhân viên

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, kiểm tra chứng từ và kiểm soát chi phí nội bộ

Hỗ trợ công tác kiểm kê định kỳ tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư hàng hóa

Nhập – xuất hàng hóa theo phiếu, đảm bảo đúng quy trình và chứng từ hợp lệ

Cập nhật tồn kho hàng ngày và đối chiếu với số liệu kế toán

Kiểm kê kho định kỳ (hoặc đột xuất), phát hiện chênh lệch và báo cáo xử lý

Phối hợp với các bộ phận liên quan (mua hàng, kinh doanh, vận hành...) để đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng phục vụ hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Excel

Trung thực, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập

Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu và giao tiếp nội bộ tốt

Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Lương cứng 7 - 8tr/ Tháng

Được đóng BHXH (sau 2 tháng làm việc), thưởng lễ, thưởng cuối năm, nghỉ lễ Tết, hiếu, hỷ, sinh nhật đầy đủ

Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch 1-2 lần/ năm

Thử việc 1 tháng nhận 85% lương cứng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin