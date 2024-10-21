Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Đồng Tháp

- Tiền Giang ...và 1 địa điểm khác

Thực hiện bán và giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi và lấy đơn hàng theo kênh OTC (nhà thuốc) trên địa bàn phụ trách. Thực hiện chính sách khách hàng, chính sách bán hàng chính xác, kịp thời đến khách hàng. Biết sắp xếp thời gian và kế hoạch chăm sóc khách hàng hiện tại, phát triến thêm khách hàng mới. Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu của khách hàng nhanh chóng kịp thời trên địa bàn phụ trách Tham gia thực hiện quản lý thương hiệu thống nhất trong phạm vi phụ trác Các trách nhiệm công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Thực hiện bán và giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi và lấy đơn hàng theo kênh OTC (nhà thuốc) trên địa bàn phụ trách.
Thực hiện chính sách khách hàng, chính sách bán hàng chính xác, kịp thời đến khách hàng.
Biết sắp xếp thời gian và kế hoạch chăm sóc khách hàng hiện tại, phát triến thêm khách hàng mới.
Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu của khách hàng nhanh chóng kịp thời trên địa bàn phụ trách
Tham gia thực hiện quản lý thương hiệu thống nhất trong phạm vi phụ trác
Các trách nhiệm công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Giới tính: Ưu tiên Nam (Tuổi <30) Hiểu biết về sản phẩm, nắm bắt rõ địa bàn phụ trách. Kỹ năng giao tiếp, tiếp cận và nắm bắt đánh giá khả năng mua của khách hàng Chịu khó, trung thực, khả năng làm việc nhóm tốt Có khả năng xử lý tình huống với khách hàng tốt Ý thức tốt với trách nhiệm công việc và những quy định của Công ty.
Giới tính: Ưu tiên Nam (Tuổi <30)
Hiểu biết về sản phẩm, nắm bắt rõ địa bàn phụ trách.
Kỹ năng giao tiếp, tiếp cận và nắm bắt đánh giá khả năng mua của khách hàng
Chịu khó, trung thực, khả năng làm việc nhóm tốt
Có khả năng xử lý tình huống với khách hàng tốt
Ý thức tốt với trách nhiệm công việc và những quy định của Công ty.

Lương 12- 20 Triệu (trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn) Chế độ đãi ngộ tốt, đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, cơm trưa.... Thưởng Lễ Tết định kỳ, ngày Thành Lập Công ty ; thưởng Quý, thưởng cuối năm hấp dẫn. Du lịch trong/ ngoài nước định kỳ 2 năm/lần. Đánh giá năng lực và xét nâng lương định kỳ hằng năm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Lương 12- 20 Triệu (trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn)
Chế độ đãi ngộ tốt, đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, cơm trưa....
Thưởng Lễ Tết định kỳ, ngày Thành Lập Công ty ; thưởng Quý, thưởng cuối năm hấp dẫn.
Du lịch trong/ ngoài nước định kỳ 2 năm/lần.
Đánh giá năng lực và xét nâng lương định kỳ hằng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 6/1B2-6/1B3 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

