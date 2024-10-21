Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Tiền Giang ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thực hiện bán và giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi và lấy đơn hàng theo kênh OTC (nhà thuốc) trên địa bàn phụ trách. Thực hiện chính sách khách hàng, chính sách bán hàng chính xác, kịp thời đến khách hàng. Biết sắp xếp thời gian và kế hoạch chăm sóc khách hàng hiện tại, phát triến thêm khách hàng mới. Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu của khách hàng nhanh chóng kịp thời trên địa bàn phụ trách Tham gia thực hiện quản lý thương hiệu thống nhất trong phạm vi phụ trác Các trách nhiệm công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Thực hiện bán và giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi và lấy đơn hàng theo kênh OTC (nhà thuốc) trên địa bàn phụ trách.

Thực hiện chính sách khách hàng, chính sách bán hàng chính xác, kịp thời đến khách hàng.

Biết sắp xếp thời gian và kế hoạch chăm sóc khách hàng hiện tại, phát triến thêm khách hàng mới.

Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu của khách hàng nhanh chóng kịp thời trên địa bàn phụ trách

Tham gia thực hiện quản lý thương hiệu thống nhất trong phạm vi phụ trác

Các trách nhiệm công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Ưu tiên Nam (Tuổi <30) Hiểu biết về sản phẩm, nắm bắt rõ địa bàn phụ trách. Kỹ năng giao tiếp, tiếp cận và nắm bắt đánh giá khả năng mua của khách hàng Chịu khó, trung thực, khả năng làm việc nhóm tốt Có khả năng xử lý tình huống với khách hàng tốt Ý thức tốt với trách nhiệm công việc và những quy định của Công ty.

Giới tính: Ưu tiên Nam (Tuổi <30)

Hiểu biết về sản phẩm, nắm bắt rõ địa bàn phụ trách.

Kỹ năng giao tiếp, tiếp cận và nắm bắt đánh giá khả năng mua của khách hàng

Chịu khó, trung thực, khả năng làm việc nhóm tốt

Có khả năng xử lý tình huống với khách hàng tốt

Ý thức tốt với trách nhiệm công việc và những quy định của Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12- 20 Triệu (trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn) Chế độ đãi ngộ tốt, đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, cơm trưa.... Thưởng Lễ Tết định kỳ, ngày Thành Lập Công ty ; thưởng Quý, thưởng cuối năm hấp dẫn. Du lịch trong/ ngoài nước định kỳ 2 năm/lần. Đánh giá năng lực và xét nâng lương định kỳ hằng năm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Lương 12- 20 Triệu (trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn)

Chế độ đãi ngộ tốt, đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, cơm trưa....

Thưởng Lễ Tết định kỳ, ngày Thành Lập Công ty ; thưởng Quý, thưởng cuối năm hấp dẫn.

Du lịch trong/ ngoài nước định kỳ 2 năm/lần.

Đánh giá năng lực và xét nâng lương định kỳ hằng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin