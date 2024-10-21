Tuyển Giáo viên CÔNG TY CP QUỐC TẾ ICO làm việc tại Cần Thơ thu nhập 18 - 22 Triệu

CÔNG TY CP QUỐC TẾ ICO
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ ICO

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

- Đồng Tháp

- Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Đào tạo ngoại ngữ cho học viên theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Theo dõi tiến độ học viên, tư vấn cho học viên phương pháp học tập hiệu quả.
- Giảng bài, giao bài, chấm bài và sửa bài cho học viên theo quy trình của công ty
- Xây dựng giáo án, tài liệu, đề thi
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc.
- Trình độ năng lực ngoại ngữ yêu cầu:
+ Tiếng Hàn trình độ Topik 4 trở lên
+ Tiếng Trung HSK5, TOCFL4 (B2) trở lên
- Tốt nghiệp đại học
- Kinh nghiệm: Sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc tại công ty
- Khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ ICO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 – 20 triệu/tháng++
Ứng viên được hỗ trợ nhà ở và phụ cấp đi lại tùy thuộc khu vực làm việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được hưởng 12 ngày phép hưởng lương, nghỉ các ngày Lễ, Tết hưởng lương theo quy định.
Được tham gia các hoạt động đào tạo phát triển bản thân, du lịch tưởng thưởng.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý, lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn.
Cơ hội được tặng/góp cổ phần và làm chủ doanh nghiệp.
Cơ hội làm việc với nhiều lãnh đạo, quản lý đạt thành tích xuất sắc/thành công trong sự nghiệp tại IcoGroup (với bề dày lịch sử gần 17 năm tuổi, quy mô gần 700 cán bộ nhân viên, gần 40 công ty/đơn vị thành viên trực thuộc tập đoàn với định hướng IcoGroup trở thành "TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ SỐ 1" trong 5 năm tới).
Lương cứng: 15 – 20 triệu/tháng++
Ứng viên được hỗ trợ nhà ở và phụ cấp đi lại tùy thuộc khu vực làm việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được hưởng 12 ngày phép hưởng lương, nghỉ các ngày Lễ, Tết hưởng lương theo quy định.
Được tham gia các hoạt động đào tạo phát triển bản thân, du lịch tưởng thưởng.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý, lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn.
Cơ hội được tặng/góp cổ phần và làm chủ doanh nghiệp.
Cơ hội làm việc với nhiều lãnh đạo, quản lý đạt thành tích xuất sắc/thành công trong sự nghiệp tại IcoGroup (với bề dày lịch sử gần 17 năm tuổi, quy mô gần 700 cán bộ nhân viên, gần 40 công ty/đơn vị thành viên trực thuộc tập đoàn với định hướng IcoGroup trở thành “TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ SỐ 1” trong 5 năm tới).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ ICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP QUỐC TẾ ICO

CÔNG TY CP QUỐC TẾ ICO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 29+30 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

