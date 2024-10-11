Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Vĩnh Long ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

- Quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh tại khu vực của ngành hàng được giao.

- Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường/Đối thủ cạnh tranh.

- Lập kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh tại khu vực của ngành hàng được giao.

- Đóng vai trò tham vấn cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh.

- Quản lý, điều hành các dịch vụ, chăm sóc khách hàng.

- Huấn luyện, đào tạo đội ngũ trưởng phòng kinh doanh tại khu vực của ngành hàng được giao.

- Thu thập, phân tích số liệu và báo cáo tình hình kinh doanh cho Ban Giám đốc.

- Xây dựng và tối ưu hóa quy trình bán hàng.

- Phối hợp, hỗ trợ các hoạt động Tiếp thị và phát triển thương hiệu.

- Báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu cầu giới tính: Nam

- Tuổi từ 28-45;

- Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm tại vị trí Trưởng Phòng Kinh doanh trong ngành hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có khả năng phân tích thông tin thị trường và dữ liệu về kinh doanh.

- Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng.

- Kỹ năng phân tích tình huống, xử lý tình huống và ra quyết định.

- Kỹ năng thương lượng, đàm phán và thuyết phục.

- Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Có kinh nghiệm và mối quan hệ các nông trại lớn, nhà máy sản xuất phân bón

- Có kinh nghiệm và có sẵn mối quan hệ đại lý Cấp 1

- Có kinh nghiệm về kỹ thuật phân bón, kỹ thuật cây trồng

- Có kinh nghiệm và mối quan hệ các nông trại lớn, đại lý

Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng Lễ Tết;

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định;

- Cung cấp Laptop/PC cho nhân viên. Phụ cấp cơm trưa, chỗ để xe;

- 12 ngày nghỉ phép có lương;

- Được review 1 lần trong năm;

- Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp;

- Có cơ hội được đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng;

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, năng lượng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

