Tuyển Giám Sát Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Tháp

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: Ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung, Lấp Vò

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm tuân thủ quy trình từ đầu đến cuối đối với các yêu cầu về an toàn và chất lượng thực phẩm, từ nguyên liệu thô/đóng gói, quá trình làm việc và thành phẩm Tương tác trực tiếp với công nhân sản xuất và chịu trách nhiệm duy trì môi trường chất lượng cao trong khu vực sản xuất bằng cách giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy trình sản xuất tốt, quy trình vận hành tiêu chuẩn hiện hành thông qua việc kiểm tra định kỳ, giám sát các biện pháp kiểm soát quy trình trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất. Kiểm soát chất lượng hàng tồn kho Phân tích dữ liệu để cải thiện chất lượng Phối hợp làm việc với các phòng ban chất lượng và liên quan để giải quyết các vấn đề về chất lượng liên quan đến khiếu nại của khách hàng/người tiêu dùng. Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng chất lượng giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa sinh, Khoa học Nông nghiệp hoặc lĩnh vực liên quan. Ưu tiên 05 năm kinh nghiệm khi làm việc trong môi trường nhà máy và hiểu biết về lúa, gạo Có kinh nghiệm trong môi trường sản xuất thực phẩm với quy trình An toàn Thực phẩm, Chất lượng và GMP, hệ thống HACCP. Có kỹ năng tiếng anh (nói và viết)

Tại CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực , kinh nghiệm & vị trí công việc Thưởng voucher mua sắm trong các ngày Lễ, Tết, sinh nhật trong năm Tham gia các hoạt động party do công ty tổ chức định kỳ Phụ cấp cơm: 750.000đ/tháng Chế độ BHXH full lương, chi trả BHXH trong thời gian thử việc, gói bảo hiểm tai nạn/bệnh nghề nghiệp và bảo lãnh viện phí với mức bồi thường lên đến 30 lần lương Gói khám sức khỏe tổng quát định kỳ Thử việc 100% lương, Tiền thưởng hiệu quả công việc hàng năm Được 15 ngày nghỉ phép năm & 5 ngày nghỉ bản thân ốm/chăm người thân ốm được hưởng lương, kết hôn nghỉ 5 ngày hưởng lương, vợ sinh con nghỉ 5 ngày hưởng lương Quà Lễ/Tết, Trung Thu, Quốc tế Phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam, Sinh nhật Cơ hội học tập, thăng tiến và làm việc môi trường nước ngoài Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM

