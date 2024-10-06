Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: Tầng 3, PG2 - 15 & PG2 - 15A khu Vincom Cao Lãnh, Nguyễn Đình Chiểu, P1, TP Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích rõ yêu cầu thông qua tài liệu của dự án hoặc từ khách hàng. Lên kế hoạchtest (test plan), thiết kếkịch bản test (test case), chuẩn bị dữ liệu test (data test). Test các dự án Website, mobileapp, phối hợp với các thành viên trong dự án và các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test,báo cáo kết quả test. Trao đổi, thảo luận, đề xuất, góp ý với các thành viên trong team góp phần hoàn thiện dự án. Tiếp nhận feedback, bug report của khách hàng và đốcthúc đội dự án cùngxử lý.

Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích rõ yêu cầu thông qua tài liệu của dự án hoặc từ khách hàng.

Lên kế hoạchtest (test plan), thiết kếkịch bản test (test case), chuẩn bị dữ liệu test (data test).

Test các dự án Website, mobileapp, phối hợp với các thành viên trong dự án và các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng của sản phẩm.

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test,báo cáo kết quả test.

Trao đổi, thảo luận, đề xuất, góp ý với các thành viên trong team góp phần hoàn thiện dự án.

Tiếp nhận feedback, bug report của khách hàng và đốcthúc đội dự án cùngxử lý.

.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Có thể đi Onsite tại công ty đối tác Khả năng phân tích, tư duy logic tốt. Khả năng học hỏi nhanh, tích cực, chủđộng trong công việc. Cẩn thận, chi tiếtvà trách nhiệmcao với công việc Cókinh nghiệm lấy Log của App trên thiết bị thật khi test App (bao gồm cả WebviewApp và Native App) Có kinh nghiệm thao tác DB, viết TC Có khả năng phân tích và QA khi SPEC không đầy đủ hoặc có sai sót Kỹ năng thiết kế test case. Khả năng giao tiếp và phản biện. Sẵn sàng làm việconsite tại công tykhách hàng.

Ưu tiên các ứng viên từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Có thể đi Onsite tại công ty đối tác

Khả năng phân tích, tư duy logic tốt.

Khả năng học hỏi nhanh, tích cực, chủđộng trong công việc.

Cẩn thận, chi tiếtvà trách nhiệmcao với công việc

Cókinh nghiệm lấy Log của App trên thiết bị thật khi test App (bao gồm cả WebviewApp và Native App)

Có kinh nghiệm thao tác DB, viết TC

Có khả năng phân tích và QA khi SPEC không đầy đủ hoặc có sai sót

Kỹ năng thiết kế test case.

Khả năng giao tiếp và phản biện.

Sẵn sàng làm việconsite tại công tykhách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc ngày 8 tiếng/ngày từ thứ 2 – thứ 6. Thứ 7 làm buổi sáng cách tuần. Mức lương: Thỏa thuận (tùy năng lực và kết quả phỏng vấn) + lương phụ cấp onsite Cung cấp chỗ ở, phí di chuyển khi đi onsite Cơ hội phát triển, hoàn thiện kỹ năng, làm việcvới các đối tác quốc tế. Thưởng tháng thứ 13. Phụ cấp ăn trưa sau 6 tháng làm việc chính thức. Mua BHXH cho nhânviên, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. Xét tăng lương 06tháng 1 lần. Tổ chức dã ngoại Team Building kết nối các thành viên trong Công ty hàng năm. Mừng sinh nhật, các event của công ty (tiệc cuối năm...) Một số chế độ, quyền lợi khác khi làm việc onsite

Làm việc ngày 8 tiếng/ngày từ thứ 2 – thứ 6. Thứ 7 làm buổi sáng cách tuần.

Mức lương: Thỏa thuận (tùy năng lực và kết quả phỏng vấn) + lương phụ cấp onsite

Cung cấp chỗ ở, phí di chuyển khi đi onsite

Cơ hội phát triển, hoàn thiện kỹ năng, làm việcvới các đối tác quốc tế.

Thưởng tháng thứ 13.

Phụ cấp ăn trưa sau 6 tháng làm việc chính thức.

Mua BHXH cho nhânviên, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Xét tăng lương 06tháng 1 lần.

Tổ chức dã ngoại Team Building kết nối các thành viên trong Công ty hàng năm.

Mừng sinh nhật, các event của công ty (tiệc cuối năm...)

Một số chế độ, quyền lợi khác khi làm việc onsite

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin