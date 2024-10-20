Tuyển Giáo viên CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: Tháp Mười

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo tiếng Anh định hướng chuẩn Cambridge.

- Xây dựng giáo trình, giáo án tăng cường tiếng Anh trong trường phổ thông với 02 kỹ năng Nghe, Nói với giáo viên nước ngoài.

- Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt chương trình giảng dạy đã thiết kế.

- Đào tạo, huấn luyện giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam về phương pháp đào tạo, phương pháp giảng dạy.

- Quản lý đào tạo và quản lý giáo viên.

- Xây dựng cơ chế kiểm soát và giám sát chất lượng đào tạo.

- Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Được đào tạo bậc đại học về sư phạm tiếng Anh hoặc tương đương.

- Có kinh nghiệm giảng dạy Cambridge, có năng lực biên soạn giáo trình, giáo án; năng lực đào tạo giáo viên.

- Có kinh nghiệm 02 năm lãnh đạo cấp phòng về quản lý chất lượng đào tạo.

- Trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 7.5 trở lên.

- Có mong muốn gắn bó lâu dài và phát triển cùng Công ty.

Tại CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn đến trên 20 triệu/ tháng.

- Thưởng năng suất hàng tháng, thưởng nóng theo chất lượng vượt trội.

- Thưởng lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

- Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động và các chế độ theo quy định của pháp luật lao động.

- Được đào tạo để phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin