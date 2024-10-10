Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- An Giang:

- An Giang

- Đồng Tháp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ bán hàng và giám sát công việc bán hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số tại khu vực phụ trách
- Phân chia chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên bán hàng (NVBH)
- Giám sát/theo dõi/đảm bảo chỉ tiêu bán hàng theo từng NVBH
- Hỗ trợ NVBH đạt chỉ tiêu bán hàng
- Tuyển dụng, Huấn luyện & Đạo tạo cho NVBH
- Trưng Bày & Quản lý vật dụng trưng bày trong địa bàn được giao
- Hướng dẫn nhân viên trưng bày các sản phẩm/vật dụng tại cửa hàng, bắt mắt người tiêu dùng
- Sắp xếp tuyến Bán Hàng cho NVBH
- Phối hợp với tuyến Giao Hàng của nhà phân phối sao cho việc giao nhận đạt hiểu quả nhất, tiết kiệm chi phí nhất
- Thực hiện và hướng dẫn thực hiện các chương trình trade marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn: Cao đẳng trở lên
2. Kinh nghiệm: 3 - 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong ngành bán lẻ
3. Có thể đi công tác tỉnh 4. Chi nhánh: Long Xuyên, Châu Đốc, Cao Lãnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương:cơ bản + phụ cấp xăng xe + lương KPIs + phụ cấp cơm 30.000vnd/ngày
2. Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định; lương tháng 13&14; thưởng Lễ, Tết; quà Tết; chế độ nghỉ phép năm; nghỉ Lễ theo quy định; lương thâm niên; thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ;..
3. Chăm sóc sức khỏe cho nhân viên 1 năm 1 lần
4. Tham gia các chương du lịch & TeamBuilding 1 năm 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 16 Trịnh Hoài Đức, Phường 13, Quận 5, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

