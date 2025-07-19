Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hiệp Tân, Tân Phú - Lâm Đồng, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tiếp nhận đơn bảo hành từ chăm sóc khách hàng, tiến hành sửa chữa bo mạch các sản phẩm công ty phân phối như ghế massage, máy chạy bộ,....

- Kiểm tra, sửa chữa các sản phẩm tại showroom, đảm bảo sản phẩm luôn vận hành tốt.

- Thống kê các lỗi thường gặp liên quan đến bo mạch, sản phẩm và lên phương án xử lý.

- Các công việc phát sinh khác theo sự sắp xếp của quản lý khu vực và trưởng phòng bảo hành

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 22 – 35 tuổi

- Có kinh nghiệm sửa chữa board mạch hoặc am hiểu về board mạch

- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử

- Ham học hỏi, nhiệt huyết hòa đồng

Tại Công ty TNHH Atochi Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10.000.000 – 15.000.000 VND

- Thưởng cuối năm T13, 14, 15

- Tăng lương và cấp bậc theo năng lực

- Được hưởng chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN ...

- Tham gia team building hằng năm

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Atochi Group

