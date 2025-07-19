Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Atochi Group
Ngày đăng tuyển: 19/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/08/2025
Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Atochi Group

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hiệp Tân, Tân Phú

- Lâm Đồng, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tiếp nhận đơn bảo hành từ chăm sóc khách hàng, tiến hành sửa chữa bo mạch các sản phẩm công ty phân phối như ghế massage, máy chạy bộ,....
- Kiểm tra, sửa chữa các sản phẩm tại showroom, đảm bảo sản phẩm luôn vận hành tốt.
- Thống kê các lỗi thường gặp liên quan đến bo mạch, sản phẩm và lên phương án xử lý.
- Các công việc phát sinh khác theo sự sắp xếp của quản lý khu vực và trưởng phòng bảo hành

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 22 – 35 tuổi
- Có kinh nghiệm sửa chữa board mạch hoặc am hiểu về board mạch
- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử
- Ham học hỏi, nhiệt huyết hòa đồng

Tại Công ty TNHH Atochi Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10.000.000 – 15.000.000 VND
- Thưởng cuối năm T13, 14, 15
- Tăng lương và cấp bậc theo năng lực
- Được hưởng chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN ...
- Tham gia team building hằng năm
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Atochi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30 Đường Số 6B-ND, khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

