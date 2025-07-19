Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quay video ngắn phục vụ truyền thông dự án
Dựng video cơ bản bằng phần mềm tương đương
Phối hợp cùng team sáng tạo nội dung video TikTok/Facebook
Hỗ trợ chụp ảnh, quay hình sự kiện, dự án thực tế
Quản lý, đăng tải video lên các nền tảng: Facebook, Zalo, Website,Tiktok...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các công cụ như CapCut, Canva,...
Có tư duy hình ảnh tốt, sáng tạo nội dung ngắn
Tinh thần trách nhiệm, hợp tác và chủ động trong công việc
Có tư duy hình ảnh tốt, sáng tạo nội dung ngắn
Tinh thần trách nhiệm, hợp tác và chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP Thì Được Hưởng Những Gì
- Hoa hồng thưởng theo từng thương vụ đầu tư
- Hoa hồng từ việc chốt giao dịch
- 0,5% doanh số Tổng Công ty MTP LAND cho khối Back Office (gồm admin, Bộ phận HC-NS, Bộ phận kế toán, MKT truyền thông, trợ lý,…)
- Hoa hồng từ việc chốt giao dịch
- 0,5% doanh số Tổng Công ty MTP LAND cho khối Back Office (gồm admin, Bộ phận HC-NS, Bộ phận kế toán, MKT truyền thông, trợ lý,…)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI