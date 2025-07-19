Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay video ngắn phục vụ truyền thông dự án

Dựng video cơ bản bằng phần mềm tương đương

Phối hợp cùng team sáng tạo nội dung video TikTok/Facebook

Hỗ trợ chụp ảnh, quay hình sự kiện, dự án thực tế

Quản lý, đăng tải video lên các nền tảng: Facebook, Zalo, Website,Tiktok...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các công cụ như CapCut, Canva,...

Có tư duy hình ảnh tốt, sáng tạo nội dung ngắn

Tinh thần trách nhiệm, hợp tác và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP Thì Được Hưởng Những Gì

- Hoa hồng thưởng theo từng thương vụ đầu tư

- Hoa hồng từ việc chốt giao dịch

- 0,5% doanh số Tổng Công ty MTP LAND cho khối Back Office (gồm admin, Bộ phận HC-NS, Bộ phận kế toán, MKT truyền thông, trợ lý,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP

