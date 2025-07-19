Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP
Ngày đăng tuyển: 19/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/08/2025
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay video ngắn phục vụ truyền thông dự án
Dựng video cơ bản bằng phần mềm tương đương
Phối hợp cùng team sáng tạo nội dung video TikTok/Facebook
Hỗ trợ chụp ảnh, quay hình sự kiện, dự án thực tế
Quản lý, đăng tải video lên các nền tảng: Facebook, Zalo, Website,Tiktok...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các công cụ như CapCut, Canva,...
Có tư duy hình ảnh tốt, sáng tạo nội dung ngắn
Tinh thần trách nhiệm, hợp tác và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP Thì Được Hưởng Những Gì

- Hoa hồng thưởng theo từng thương vụ đầu tư
- Hoa hồng từ việc chốt giao dịch
- 0,5% doanh số Tổng Công ty MTP LAND cho khối Back Office (gồm admin, Bộ phận HC-NS, Bộ phận kế toán, MKT truyền thông, trợ lý,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MTP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Nội Đồng, Xã Quang Minh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

