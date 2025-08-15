Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÒA PHÁT ECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 18, Đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ, hợp đồng và hồ sơ thanh toán mua bán.

- Tư vấn, kiểm tra các điều khoản hợp đồng và theo dõi tạm ứng với chủ đầu tư, nhà cung cấp.

- Kiểm tra chứng từ trước khi thực hiện các thủ tục thu – chi; đối chiếu quỹ vào cuối tháng.

- Lưu trữ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy trình và nghiệp vụ phát sinh.

- Nhập liệu và theo dõi dòng tiền giao dịch qua ngân hàng.

- Lập các báo cáo công nợ, thanh toán theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

- Hỗ trợ làm việc với nhà cung cấp liên quan đến đơn hàng, hóa đơn.

- Kê khai và quyết toán thuế GTGT, TNCN, TNDN, các báo cáo thuế định kỳ.

- Theo dõi BHXH và thực hiện các thủ tục với Cơ quan BHXH

- Tính lương và theo dõi nhân công hàng tháng

- Tối ưu chi phí thuế cho Công ty.

- Thực hiện báo cáo tài chính theo yêu cầu.

- Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán/kiểm toán.

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office và phần mềm kế toán MISA.

- Có khả năng đọc – viết tiếng Anh cơ bản.

- Trung thực, cẩn thận, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

- Mong muốn làm việc ổn định, gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÒA PHÁT ECO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10 – 15 triệu đồng (tùy theo kinh nghiệm và năng lực).

- Xét tăng lương 2 lần/ năm.

- Thưởng tháng 13 và thưởng năng suất cuối năm.

- Thưởng các dịp lễ, thưởng thành tích định kỳ và đột xuất.

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức.

- Được hưởng các chế độ thai sản, ốm đau, trợ cấp thôi việc theo đúng quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÒA PHÁT ECO

