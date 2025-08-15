Tuyển Area sales manager ICONDENIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 đường 3/2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Area sales manager Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Quản lý doanh thu và hiệu quả kinh doanh

● Đảm bảo doanh số khu vực đạt chỉ tiêu hàng tháng/quý/năm.

● Theo dõi tình hình kinh doanh, phân tích số liệu và đề xuất giải pháp thúc đẩy

doanh số.

● Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chương trình khuyến mãi phù hợp với từng khu

vực.

● Phối hợp với các bộ phận (Marketing, Mua hàng, Cung ứng, Kho, Nhân sự,...)

để tối ưu vận hành và kết quả kinh doanh.

● Triển khai và quản lý mở điểm cửa hàng trong khu vực.

B. Quản lý vận hành cửa hàng

● Kiểm soát hình ảnh, trưng bày sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn thương hiệu.

● Kiểm tra và đảm bảo quy trình vận hành cửa hàng theo SOP (quy trình

chuẩn).

● Giải quyết các vấn đề phát sinh tại cửa hàng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ,

khách hàng...

C. Quản lý đội ngũ và đào tạo nhân sự

● Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ Quản lý cửa hàng (SM) và nhân

viên bán hàng.

● Hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, xử lý tình

huống thực tế.

● Tạo động lực, đánh giá hiệu suất làm việc và đề xuất chế độ thưởng phạt phù

hợp.

D. Quản lý hàng hóa và tồn kho

● Kiểm soát hàng tồn kho, đảm bảo luân chuyển hàng hóa hợp lý giữa các cửa

hàng.

● Đề xuất nhập hàng, luân chuyển hoặc xử lý hàng tồn nhằm tối ưu hiệu suất

kinh doanh.

● Đảm bảo số lượng hàng hóa đầy đủ, tránh thất thoát tại cửa hàng.

E. Theo dõi thị trường và đề xuất giải pháp

● Khảo sát thị trường, phân tích hành vi mua sắm, xu hướng tiêu dùng của

khách hàng trong khu vực.

● Theo dõi đối thủ cạnh tranh, cập nhật thông tin về chương trình khuyến mãi,

chiến lược giá, sản phẩm mới.

● Đề xuất các chiến lược kinh doanh, mở rộng thị phần, cải thiện hiệu suất bán

hàng.

● Phối hợp với đội ngũ Marketing để tối ưu chiến dịch quảng bá tại khu vực phụ

trách.

F. Các nhiệm vụ khác

● Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

● Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ thời trang hoặc ngành hàng tương đương.

Từng đảm nhiệm vị trí Quản lý Khu vực (ASM) hoặc Quản lý Cửa hàng (SM) có quy mô từ 5 cửa hàng trở lên.

Có kinh nghiệm trong quản lý đội nhóm bán hàng, vận hành cửa hàng và phát triển thị trường.

Hiểu thị trường, hành vi khách hàng và xu hướng ngành.

Kiến thức về quản lý bán hàng: Doanh số, lợi nhuận, hàng hóa, chương trình khuyến mãi.

Kiến thức về quản lý nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, động viên và giữ chân nhân viên.

Am hiểu về thương hiệu & sản phẩm: Nắm rõ lợi thế sản phẩm, chiến lược thương hiệu.

Đọc hiểu số liệu kinh doanh, đề xuất phương án tối ưu.

Xây dựng, đào tạo, đánh giá và phát triển nhân sự.

Hiểu quy trình vận hành cửa hàng, kiểm soát hàng hóa, doanh thu.

Tại ICONDENIM Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cứng + Thưởng doanh số theo hiệu quả kinh doanh.

● Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

● Môi trường làm việc năng động, khuyến khích học tập, đổi mới

● Được đào tạo kỹ năng quản lý, bán hàng chuyên sâu.

● Chính sách ưu đãi mua hàng nội bộ.

● Hỗ trợ công tác phí, xăng xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ICONDENIM

