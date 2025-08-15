Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69 - 71 đường 17, KP5, An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Tiếp nhận và tổng hợp các yêu cầu tuyển dụng từ các khối cơ sở và Văn Phòng.

- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có kế hoạch các vị trí cần tuyển dụng .

- Theo dõi hồ sơ ứng viên và hỗ trợ hướng dẫn ứng viên phỏng vấn.

- Tìm kiếm, xây dựng và duy trì các nguồn tuyển dụng, các đối tác cung ứng nhân lực nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp Nhân sự khi có nhu cầu.

- Xây dựng và triển khai phương pháp đánh giá Tuyển dụng – Đào tạo.

- Có thể di chuyển công tác tại các cơ sở ( ở tỉnh), khi có phát sinh

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH chuyên ngành: Quản trị Nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh

Trung thực, xử lý công việc nhanh và chính xác.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch, kỹ năng truyền đạt – giao tiếp quan hệ.

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, F&B là lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty cấp máy tính sử dụng.

Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại văn phòng, Thứ bảy nghỉ cách tuần.

Hưởng các chế độ theo Nhà nước như BHXH, BH24h.

Hưởng lương tháng 13, thưởng theo năng lực

Tổ chức tất niên, du lịch.

Thu nhập theo thỏa thuận năng lực và kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed

