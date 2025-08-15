Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed
- Hồ Chí Minh: 69
- 71 đường 17, KP5, An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
- Tiếp nhận và tổng hợp các yêu cầu tuyển dụng từ các khối cơ sở và Văn Phòng.
- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có kế hoạch các vị trí cần tuyển dụng .
- Theo dõi hồ sơ ứng viên và hỗ trợ hướng dẫn ứng viên phỏng vấn.
- Tìm kiếm, xây dựng và duy trì các nguồn tuyển dụng, các đối tác cung ứng nhân lực nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp Nhân sự khi có nhu cầu.
- Xây dựng và triển khai phương pháp đánh giá Tuyển dụng – Đào tạo.
- Có thể di chuyển công tác tại các cơ sở ( ở tỉnh), khi có phát sinh
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, xử lý công việc nhanh và chính xác.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch, kỹ năng truyền đạt – giao tiếp quan hệ.
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, F&B là lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại văn phòng, Thứ bảy nghỉ cách tuần.
Hưởng các chế độ theo Nhà nước như BHXH, BH24h.
Hưởng lương tháng 13, thưởng theo năng lực
Tổ chức tất niên, du lịch.
Thu nhập theo thỏa thuận năng lực và kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
