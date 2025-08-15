Tuyển Thực tập sinh Santani làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 284/9 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Đọc hiểu thông tin và định hướng truyền thông của nhãn hàng, đối tác.

• Được hướng dẫn cách xây dựng nội dung truyền thông đa phương tiện, bao gồm : báo chí, kịch bản Video, Kịch bản sự kiện , content social…

• Được hướng dẫn lên ý tưởng tổng thể outline cho 1 kế hoạch truyền thông đồng bộ cho các đối tác.

• Hướng dẫn kỹ năng xây dựng format các chương trình để từ đó ứng dụng xây dựng các kịch bản chi tiết theo định hướng của Tổng giám đốc.

• Phối hợp cùng ban giám đốc gặp gỡ khách hàng và theo dõi việc triển khai kế hoạch cùng các bộ phận khác.

• Tham gia cùng bộ phận account, thiết kế, kỹ thuật và các tổ dự án cộng tác đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, đối tác bám sát định hướng nội dung đã thống nhất.

• Tham gia phối hợp vận hành việc triển khai các chiến dịch truyền thông : trực tuyến (ứng dụng công nghệ) và offline event.

• Báo cáo thông tin định kỳ theo kế hoạch.

• Đánh giá hiệu quả sau mỗi dự án hoàn thành.

• Thời gian làm việc: 6 buổi/ tuần hoặc 3 ngày/ tuần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp, hoặc mới tốt nghiệp các ngành về kinh tế, xã hội học.

+ Yêu thích viết các thể loại khác nhau.

+ Thích đọc và tìm hiểu thông tin về văn hóa, điện ảnh, công nghệ và các phương thức truyền thông mới trên Social.

+ Khả năng tưởng tượng hình thức hóa cho việc trình bày content : nhằm phối hợp thiết kế lên brief cho từng công cụ truyền thông : ấn phẩm in, leaflet, kịch bản clip và sự kiện….(Ứng viên trúng tuyển sẽ được hướng dẫn để phát triển khả năng này)

+ Sáng tạo và biết cách khai thác ý tìm chất liệu từ nhiều nguồn tư liệu xung quanh.

+ Biết lên content outline cho fanpage.

+ Kinh nghiệm viết post facebook cho nhãn hoặc các Fanpage, Group trên mạng xã hội.

+ Kỹ năng chụp ảnh/ dựng clip/ thiết kế cơ bản là một lợi thế.

+ Thích đọc và nghiên cứu tài liệu.

Đối với các bạn không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo và hướng dẫn trong thời gian 3 tháng thực tập (có phụ cấp thực cập theo thời gian làm việc thực tế tại công ty).

Tại Santani Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hỗ trợ phụ cấp hàng tháng + thưởng theo dự án.

• Được trực tiếp làm việc với các dự án uy tín lớn của Thành phố và các nhãn hàng lớn.

• Được hướng dẫn về Marketing, truyền thông, tổ chức sự kiện và lập kế hoạch tài chính.

• Được định hướng nắm bắt các thế mạnh về công nghệ, truyền thông từ các dự án của công ty.

• Được hướng dẫn lên ý tưởng hoàn thiện và xây dựng Proposal hoàn chỉnh cho một dự án.

• Được làm việc trong môi trường start-up năng động, có cơ hội thử sức với những ý tưởng của bản thân.

• Được cống hiến ý tưởng để thay đổi xã hội thông qua các dự án có giá trị nhân văn về văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển năng lực, nhận thức giới trẻ về bảo vệ truyền thống và phát huy tinh hoa Việt Nam ra thế giới.

• Trong quá trình làm việc dễ dàng xin được các đánh giá tốt từ các tổ chức Việt Nam và Quốc tế uy tín.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Santani

