Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SLOWLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Vận hành các kênh phân phối chính và mở rộng thị trường mới: Mở rộng kênh phân phối online/offline và quản lý tổng thể hoạt động bán hàng sản phẩm.

Xây dựng chiến lược marketing: Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược marketing tổng thể phù hợp với giá trị và tầm nhìn của thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Hàn Quốc.

Quản lý đội nhóm marketing: Điều phối và giám sát đội ngũ marketing (digital MKT, content MKT, v.v.)

Mở rộng và quản lý kênh truyền thông: Tăng cường nhận diện thương hiệu tại thị trường Việt Nam thông qua mạng xã hội, website, kênh quảng cáo,...

Nghiên cứu và phân tích thị trường: Phân tích thị trường mỹ phẩm thiên nhiên tại Việt Nam, theo dõi xu hướng tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược marketing hiệu quả hơn.

Phát triển tài liệu quảng cáo và truyền thông: Phát triển tài liệu quảng cáo và truyền thông tuân thủ quy định pháp lý, đăng ký chương trình khuyến mãi tại Phòng Thương mại và Cập nhật thông tin cho bộ phận kế toán.

Quản lý ngân sách: Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách marketing để đạt được mục tiêu doanh thu và tăng trưởng.

Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (bắt buộc có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm hoặc làm đẹp); ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hợp tác với thương hiệu nước ngoài.

Năng lực: Kỹ năng lãnh đạo và tư duy chiến lược, khả năng phân tích dữ liệu và lập kế hoạch.

Ngôn ngữ: Ứng viên có thể sử dụng tiếng Hàn ( topik 4)

Tại CÔNG TY TNHH SLOWLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu suất: Thưởng theo kết quả làm việc và các khoản thưởng đặc biệt.

Bảo hiểm & các phúc lợi khác: Được hưởng bảo hiểm theo quy định của pháp luật và bảo hiểm sức khỏe cao cấp.

Cơ hội đào tạo và phát triển: Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, làm việc trong môi trường quốc tế với cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Hợp tác cùng các chuyên gia Hàn Quốc, có cơ hội trao đổi kiến thức và kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm thiên nhiên.

Chúng tôi mong chờ những ứng viên có đam mê, kỹ năng lãnh đạo và mong muốn đưa thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên phát triển thành công tại thị trường Việt Nam!

