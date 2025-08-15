Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 316 Tùng Thiện Vương, Quận 8 ...và 4 địa điểm khác, Quận 10

Phối hợp với các vị trí khác trong cửa hàng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Đối chiếu, kiểm tra đơn hàng được tạo từ BP. Tư vấn bán hàng trên phần mềm quản lý bán hàng.

Hỗ trợ tham gia kênh Tiktok cửa hàng (làm clip, livestream)

Thực hiện các hoạt động thu, chi tại cửa hàng.

Điều phối hàng hóa trong hệ thống cửa hàng.

Kiểm kê hàng hóa.

Kết quỹ tiền mặt mỗi ngày.

Thời gian làm việc: Ca 1: 8h00 – 15h30, Ca 2: 15h00 – 21h30, T2 đến CN, nghỉ 01 ngày / tuần.

Ngoại hình ưa nhìn

Ưu tiên các ứng viên đã có thời gian làm việc trong ngành bán lẻ, tại hệ thống Siêu thị hoặc đã công tác tại vị trí kinh doanh viễn thông (không bắt buộc).

Trung thực, thân thiện, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

Được đào tạo chuyên môn nếu chưa có kinh nghiệm.

Cẩn thận, tỉ mỉ

Giao tiếp rõ ràng, giọng nói dễ nghe.

Lương thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi, phát triển bản thân.

Quy trình thăng tiến rõ ràng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách về (BHXH, hiếu, hỉ, phép năm … ) theo Luật lao động hiện hành.

Được mua các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi dành cho nhân viên nội bộ

