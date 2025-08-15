Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 316 Tùng Thiện Vương, Quận 8 ...và 4 địa điểm khác, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Phối hợp với các vị trí khác trong cửa hàng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
Đối chiếu, kiểm tra đơn hàng được tạo từ BP. Tư vấn bán hàng trên phần mềm quản lý bán hàng.
Hỗ trợ tham gia kênh Tiktok cửa hàng (làm clip, livestream)
Thực hiện các hoạt động thu, chi tại cửa hàng.
Điều phối hàng hóa trong hệ thống cửa hàng.
Kiểm kê hàng hóa.
Kết quỹ tiền mặt mỗi ngày.
Thời gian làm việc: Ca 1: 8h00 – 15h30, Ca 2: 15h00 – 21h30, T2 đến CN, nghỉ 01 ngày / tuần.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn
Ưu tiên các ứng viên đã có thời gian làm việc trong ngành bán lẻ, tại hệ thống Siêu thị hoặc đã công tác tại vị trí kinh doanh viễn thông (không bắt buộc).
Trung thực, thân thiện, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.
Được đào tạo chuyên môn nếu chưa có kinh nghiệm.
Cẩn thận, tỉ mỉ
Giao tiếp rõ ràng, giọng nói dễ nghe.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi, phát triển bản thân.
Quy trình thăng tiến rõ ràng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách về (BHXH, hiếu, hỉ, phép năm … ) theo Luật lao động hiện hành.
Được mua các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi dành cho nhân viên nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 79 Đồng Khởi, P.Bến Nghé

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

