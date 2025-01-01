Danh sách Công ty >

Công ty CP Thương mại LIT

1 - 9 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty CP Thương mại LIT

Công ty CP Thương mại LIT là công ty chuyên về ngành hàng xuất-nhập khẩu và phân phối sản phẩm. Công ty CP Thương mại LIT tự hào trở nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam dòng sản phẩm Dr.Pong, là thương hiệu mỹ phẩm hàng đầuThái Lan. Sản phẩm được hàng triệu người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Môi trường làm việc tại LIT rất năng động và thân thiện. Mọi thành viên trong công ty luôn hỗ trợ và nhiệt tình nhau trong công việc. Tại đây chúng tôi có tiêu chí là "Làm hết sức-chơi hết mình" để đem lại giá trị trong công việc đồng thời nâng cao đời sống cá nhân. Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường làm việc vui vẻ, rộng mở và các cơ hội để phát triển bản thân thì hãy tự tin ứng tuyển với chúng tôi.

Tin tuyển dụng Công ty CP Thương mại LIT

Công ty CP Thương mại LIT

Tuyển Designer Công ty CP Thương mại LIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Designer Công ty CP Thương mại LIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Thương mại LIT Công ty CP Thương mại LIT

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

