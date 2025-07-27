Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

-Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Dịch vụ khách hàng hoặc các ngành liên quan.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI