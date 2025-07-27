Tuyển Trưởng phòng kinh doanh NOVALAND GROUP CORP Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại NOVALAND GROUP CORP Pro Company
- Hồ Chí Minh: 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia quá trình phỏng vấn, tuyển dụng nhân sự cho đội ngũ thuộc quyền quản lý
Chủ động đào tạo sản phẩm/chính sách/kỷ năng cho đội ngũ kinh doanh thuộc quyền quản lý
Đề xuất lộ trình thăng tiến cho các nhân sự tiềm năng
Tham gia vào quá trình bán hàng để đảm bảo doanh số mục tiêu của cả nhóm
Chủ động đề xuất các cách thức bán hàng để đảm bảo đạt được doanh số mục tiêu của cả nhóm
Chủ trì xây dựng hệ thống quản trị nội bộ Phòng Ban: Quy chế làm việc, Quy trình, Quy định, Biểu mẫu
Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo chuyên môn nội bộ cho Phòng Ban nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển đội ngũ nhân tài, kế thừa.
Tuân thủ nội quy/quy định/tài liệu nội bộ của Tập đoàn. Quản lý dữ liệu/ thông tin/ hồ sơ chuyên môn và các tài liệu liên quan đến tác nghiệp nội bộ phòng.
Nhận diện, đánh giá, kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong hoạt động hàng ngày tại đơn vị; báo cáo tới Phòng Quản lý Rủi ro, Quy trình và Tuân thủ các rủi ro phát sinh theo các chính sách, quy định nội bộ về Quản lý rủi ro.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm quản lý, dẫn dắt đội nhóm, tạo động lực cho đội ngũ
Có đội nhóm sẵn (ít nhất 5 nhân sự)
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tìm ra giải pháp.
Thành thạo Microsoft Office, Word, PowerPoint và Excel
Tại NOVALAND GROUP CORP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng: theo chính sách công ty
BHXH / Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Tập Gym miễn phí tại tất cả hệ thống CityGym
Ưu đãi chiết khấu 20% - 40% khi sử dụng sản phẩm/ dịch vụ Novaservice
Hỗ trợ xăng xe
Thưởng tháng 13, thưởng kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NOVALAND GROUP CORP Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
