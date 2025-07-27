Tuyển Trưởng phòng kinh doanh NOVALAND GROUP CORP Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia quá trình phỏng vấn, tuyển dụng nhân sự cho đội ngũ thuộc quyền quản lý

Chủ động đào tạo sản phẩm/chính sách/kỷ năng cho đội ngũ kinh doanh thuộc quyền quản lý

Đề xuất lộ trình thăng tiến cho các nhân sự tiềm năng

Tham gia vào quá trình bán hàng để đảm bảo doanh số mục tiêu của cả nhóm

Chủ động đề xuất các cách thức bán hàng để đảm bảo đạt được doanh số mục tiêu của cả nhóm

Chủ trì xây dựng hệ thống quản trị nội bộ Phòng Ban: Quy chế làm việc, Quy trình, Quy định, Biểu mẫu

Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo chuyên môn nội bộ cho Phòng Ban nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển đội ngũ nhân tài, kế thừa.

Tuân thủ nội quy/quy định/tài liệu nội bộ của Tập đoàn. Quản lý dữ liệu/ thông tin/ hồ sơ chuyên môn và các tài liệu liên quan đến tác nghiệp nội bộ phòng.

Nhận diện, đánh giá, kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong hoạt động hàng ngày tại đơn vị; báo cáo tới Phòng Quản lý Rủi ro, Quy trình và Tuân thủ các rủi ro phát sinh theo các chính sách, quy định nội bộ về Quản lý rủi ro.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 5 năm kinh nghiệm bán hàng về lĩnh vực sỡ hữu kỳ nghỉ, kiến thức chuyên ngành du lịch, bất động sản, đầu tư và tài chính, du lịch,...

Kinh nghiệm quản lý, dẫn dắt đội nhóm, tạo động lực cho đội ngũ

Có đội nhóm sẵn (ít nhất 5 nhân sự)

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và tìm ra giải pháp.

Thành thạo Microsoft Office, Word, PowerPoint và Excel

Tại NOVALAND GROUP CORP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25.000.0000 – 30.000.000 + phụ cấp cơm + hỗ trợ gởi xe + Hoa hồng

Hoa hồng: theo chính sách công ty

BHXH / Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Tập Gym miễn phí tại tất cả hệ thống CityGym

Ưu đãi chiết khấu 20% - 40% khi sử dụng sản phẩm/ dịch vụ Novaservice

Hỗ trợ xăng xe

Thưởng tháng 13, thưởng kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NOVALAND GROUP CORP Pro Company

