Tuyển Điều dưỡng Bệnh viện JW Hàn Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

• Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng: thay băng, cắt chỉ, tiêm truyền, đo sinh hiệu, theo dõi phản ứng sau mổ, …

• Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình đi thăm khám và theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật.

• Hướng dẫn bệnh nhân và thân nhân về cách chăm sóc tại nhà sau phẫu thuật.

• Ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, chính xác theo quy định

• Phối hợp với Bác sĩ và các bộ phận liên quan để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình điều trị

• Duy trì vệ sinh khu vực điều trị, tuân thủ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

• Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng định kỳ (trực tiếp, online qua CRM)

• Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.