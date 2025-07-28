Tuyển Điều dưỡng Bệnh viện JW Hàn Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Điều dưỡng Bệnh viện JW Hàn Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Bệnh viện JW Hàn Quốc
Ngày đăng tuyển: 28/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/08/2025
Bệnh viện JW Hàn Quốc

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Bệnh viện JW Hàn Quốc

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 50 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

TRÁCH NHIỆM CHÍNH
• Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng: thay băng, cắt chỉ, tiêm truyền, đo sinh hiệu, theo dõi phản ứng sau mổ, …
• Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình đi thăm khám và theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật.
• Hướng dẫn bệnh nhân và thân nhân về cách chăm sóc tại nhà sau phẫu thuật.
• Ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, chính xác theo quy định
• Phối hợp với Bác sĩ và các bộ phận liên quan để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình điều trị
• Duy trì vệ sinh khu vực điều trị, tuân thủ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.
• Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng định kỳ (trực tiếp, online qua CRM)
• Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Điều dưỡng.
• Đã có chứng chỉ hành nghề theo quy định.
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm chăm sóc hậu phẫu tại các Bệnh viện, phòng khám lớn.
• Giao tiếp tốt, tận tâm với khách hàng, tác phong nhanh nhẹn, hòa đồng.
• Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (word, excel, gửi email, …)

Tại Bệnh viện JW Hàn Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện JW Hàn Quốc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh viện JW Hàn Quốc

Bệnh viện JW Hàn Quốc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 50 Đường Tôn Thất Tùng, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

