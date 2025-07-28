Tuyển Điều dưỡng Bệnh viện JW Hàn Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Bệnh viện JW Hàn Quốc
- Hồ Chí Minh: 50 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
TRÁCH NHIỆM CHÍNH
• Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng: thay băng, cắt chỉ, tiêm truyền, đo sinh hiệu, theo dõi phản ứng sau mổ, …
• Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình đi thăm khám và theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật.
• Hướng dẫn bệnh nhân và thân nhân về cách chăm sóc tại nhà sau phẫu thuật.
• Ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, chính xác theo quy định
• Phối hợp với Bác sĩ và các bộ phận liên quan để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình điều trị
• Duy trì vệ sinh khu vực điều trị, tuân thủ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.
• Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng định kỳ (trực tiếp, online qua CRM)
• Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Đã có chứng chỉ hành nghề theo quy định.
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm chăm sóc hậu phẫu tại các Bệnh viện, phòng khám lớn.
• Giao tiếp tốt, tận tâm với khách hàng, tác phong nhanh nhẹn, hòa đồng.
• Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (word, excel, gửi email, …)
Tại Bệnh viện JW Hàn Quốc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện JW Hàn Quốc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI