Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN NHỊ XUÂN , XÃ XUÂN THỚI SƠN, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm mới từ việc đề xuất ý tưởng đến khi sản phẩm được đưa ra thị trường, bao gồm cả việc giám sát quá trình sản xuất và đóng gói thử.

Cải tiến những sản phẩm hiện hành để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nghiên cứu thị hiếu khách hàng để hiểu rõ hơn những mong muốn của họ.

Tham gia các buổi thử sản phẩm với người tiêu dùng, đánh giá để đề xuất hướng phát triển sản phẩm tiếp theo.

Soạn thảo các tài liệu liên quan đến việc phát triển sản phẩm mới bao gồm: Tiêu chuẩn, nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, quy trình công nghệ và các thông số thiết bị, hướng dẫn công việc…

Đánh giá , đề xuất lựa chọn nguyên vật liệu mới, giải pháp để xử lý NVL tồn kho.

Thực hiện và đánh giá các thử nghiệm về chất lượng sản phẩm mới.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công nghệ thực phẩm, Hóa học, Dược, Sinh học (nếu là ngành thực phẩm

Nắm vững các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn (ISO, HACCP, GMP, TCVN…).

Kỹ năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm.

Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.

Làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint); biết sử dụng phần mềm chuyên ngành là lợi thế.

Có khả năng trình bày, báo cáo rõ ràng, thuyết phục.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước

Được đào tạo ,nâng cấp nghiệp vụ thường xuyên

Làm việc trong môi trường năng động , chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin