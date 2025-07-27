Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Ngày đăng tuyển: 27/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/08/2025
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 111

- 121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM, Việt Nam., Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng tiềm năng.
Tham gia triển khai các hoạt động marketing như: viết nội dung, đăng bài quảng cáo Facebook, quay/dựng video TikTok, thu thập dữ liệu từ chiến dịch quảng cáo.
Nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và lập báo cáo hỗ trợ ra quyết định.
Tham gia họp, đóng góp ý tưởng và đề xuất hướng phát triển cho dự án.
Quản lý, xây dựng và phát triển nội dung trên các nền tảng fanpage.
Thực hiện các công việc khác theo phân công từ quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3–4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing.
Có thể tham gia làm việc ít nhất 4 buổi/tuần, mỗi buổi tối thiểu 3 tiếng.
Đam mê lĩnh vực bất động sản, ham học hỏi và cầu tiến.
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.
Biết quay/dựng clip cơ bản bằng điện thoại (ứng dụng như CapCut, TikTok Editor…).
Nhanh nhẹn, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Cam kết tham gia đầy đủ 03 ngày đào tạo của công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản và hướng dẫn trực tiếp bởi các chuyên gia trong ngành trong suốt quá trình làm việc.
Cơ hội thực hành thực tế và phát triển kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập sau 45 ngày làm việc đối với thực tập sinh có thành tích tốt.
Hỗ trợ chi phí thực tập khi có giao dịch phát sinh và cơ hội xét duyệt trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

