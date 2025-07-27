Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 111 - 121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM, Việt Nam., Quận 10, Quận 10

Thực tập sinh Marketing

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng tiềm năng.

Tham gia triển khai các hoạt động marketing như: viết nội dung, đăng bài quảng cáo Facebook, quay/dựng video TikTok, thu thập dữ liệu từ chiến dịch quảng cáo.

Nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và lập báo cáo hỗ trợ ra quyết định.

Tham gia họp, đóng góp ý tưởng và đề xuất hướng phát triển cho dự án.

Quản lý, xây dựng và phát triển nội dung trên các nền tảng fanpage.

Thực hiện các công việc khác theo phân công từ quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3–4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing.

Có thể tham gia làm việc ít nhất 4 buổi/tuần, mỗi buổi tối thiểu 3 tiếng.

Đam mê lĩnh vực bất động sản, ham học hỏi và cầu tiến.

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Biết quay/dựng clip cơ bản bằng điện thoại (ứng dụng như CapCut, TikTok Editor…).

Nhanh nhẹn, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Cam kết tham gia đầy đủ 03 ngày đào tạo của công ty.

Quyền Lợi

Được đào tạo bài bản và hướng dẫn trực tiếp bởi các chuyên gia trong ngành trong suốt quá trình làm việc.

Cơ hội thực hành thực tế và phát triển kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập sau 45 ngày làm việc đối với thực tập sinh có thành tích tốt.

Hỗ trợ chi phí thực tập khi có giao dịch phát sinh và cơ hội xét duyệt trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển

