Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CHICMAX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Xử lý hồ sơ kế toán, sổ sách kế toán, chứng từ Công ty, khai báo thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế FCT. Phụ trách các nghiệp vụ liên quan đến thuế; kiểm tra và xác nhận công việc khóa sổ kế toán hàng tháng.

Theo dõi sổ ngân hàng và thực hiện các báo cáo liên quan.

Khai hóa đơn từ sàn tiktok, shopee và lazada.

Hỗ trợ các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu Nữ

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên vị trí kế toán tổng hợp. Ưu tiên ứng viên từng công tác Công ty chuyên về Thương Mại Điện Tử, mỹ phẩm

Ứng viên có Tiếng Trung hoặc tiếng Anh là một lợi thế

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu.

Tuổi từ 25 đến 35

Có thể nhận việc ngay

Mức lương từ 17 - 25 triệu

Được hưởng các chế độ BHXH, phép năm theo qui định pháp luật.

Thưởng các ngày Lễ Tết, du lịch hàng năm

Thời gian Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7; sáng 09h00-12h, chiều 13h00- 18h0 (thứ 7 WFH)

Địa chỉ làm việc: 88A+88B Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM

