Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CHICMAX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CHICMAX VIỆT NAM
Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 88A+88B Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 25 Triệu
Xử lý hồ sơ kế toán, sổ sách kế toán, chứng từ Công ty, khai báo thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế FCT. Phụ trách các nghiệp vụ liên quan đến thuế; kiểm tra và xác nhận công việc khóa sổ kế toán hàng tháng.
Theo dõi sổ ngân hàng và thực hiện các báo cáo liên quan.
Khai hóa đơn từ sàn tiktok, shopee và lazada.
Hỗ trợ các công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu Nữ
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên vị trí kế toán tổng hợp. Ưu tiên ứng viên từng công tác Công ty chuyên về Thương Mại Điện Tử, mỹ phẩm
Thương Mại Điện Tử, mỹ phẩm
Ứng viên có Tiếng Trung hoặc tiếng Anh là một lợi thế
Tiếng Trung hoặc tiếng Anh
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu.
Tuổi từ 25 đến 35
Có thể nhận việc ngay
Tại CÔNG TY TNHH CHICMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 17 - 25 triệu
Được hưởng các chế độ BHXH, phép năm theo qui định pháp luật.
Thưởng các ngày Lễ Tết, du lịch hàng năm
Thời gian Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7; sáng 09h00-12h, chiều 13h00- 18h0 (thứ 7 WFH)
(thứ 7 WFH)
Địa chỉ làm việc: 88A+88B Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHICMAX VIỆT NAM
