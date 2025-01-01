Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty TNHH Amanaki

banner-company

Công Ty TNHH Amanaki

Chưa cập nhật
0 người theo dõi

Giới thiệu Công Ty TNHH Amanaki

Công Ty TNHH Amanaki là một chuỗi khách sạn boutique tọa lạc tại Sài Gòn, Việt Nam, nổi bật với phong cách thiết kế hiện đại và sự kết hợp giữa truyền thống và yếu tố đương đại. Avec ý nghĩa "hy vọng" trong ngôn ngữ Tonga, Amanaki không chỉ đơn thuần là một nơi để nghỉ ngơi mà còn là một không gian khơi gợi cảm hứng cho du khách khám phá và tận hưởng cuộc sống. Khách sạn mang đến đa dạng sự lựa chọn phòng ở, từ các phòng Signature, Executive cho đến các căn hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Các hoạt động của Amanaki được định hướng bởi ba mục tiêu chính: hạnh phúc, cân bằng và bền vững. Công ty cam kết mang lại trải nghiệm du lịch không chỉ chú trọng đến cảm xúc của khách hàng mà còn bảo vệ sức khỏe của hành tinh. Điều này thể hiện rõ qua các chính sách và hoạt động thân thiện với môi trường mà khách sạn thực hiện trong quá trình vận hành. Amanaki tạo ra những cơ hội cho du khách kết nối trở lại với chính mình và với thiên nhiên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Amanaki không ngừng tìm kiếm những giải pháp sáng tạo và bền vững trong từng hoạt động kinh doanh. Khách sạn không chỉ là nơi lưu trú mà còn là điểm đến dành cho những ai khao khát một cuộc sống đầy cảm hứng và khám phá. Với tâm huyết mang lại những trải nghiệm khác biệt, Công Ty TNHH Amanaki đã nhanh chóng tạo dựng được lòng tin và sự yêu mến từ phía khách hàng trong và ngoài nước.

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH Amanaki

Công Ty TNHH Amanaki

Tuyển Bếp trưởng Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bếp trưởng Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Amanaki Công Ty TNHH Amanaki

Hạn nộp: 17/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
10 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-amanaki-ntd158343
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ Phần Bản Viên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Bản Viên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH CCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CCE
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo dục/Đào tạo CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Digital Marketing Sendo Technology JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 30 Triệu Sendo Technology JSC
28 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIMETECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIMETECH
800 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Phần Mềm Dsoft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phần Mềm Dsoft
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BZISOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BZISOFT
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế MBA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Quốc Tế MBA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận SHINHAN FINANCE Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TMDV DTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH TMDV DTC
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Tư Vấn & Phát Triển Phần Mềm LARION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư Vấn & Phát Triển Phần Mềm LARION
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm