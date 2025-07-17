Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Halo Building, 33 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ các công việc liên quan đến kinh doanh (công việc liên quan đến tư vấn, làm việc với đơn vị vận chuyển,...)
Xử lý các vấn đề phát sinh: bảo hành, khiếu nại,...
Hỗ trợ trực chat tư vấn khách hàng
Hỗ trợ theo dõi các chỉ số hiệu quả của kênh Thương mại điện tử
Công việc sẽ được hướng dẫn, có quy trình đào tạo bài bản.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Có laptop cá nhân
Khả năng cộng tác, thích nghi nhanh
Khả năng nhận định vấn đề, nhạy bén với tình huống là lợi thế
Yêu thích trao đổi, tư vấn, vận hành
Đăng ký theo lịch cá nhân (yêu cầu tối thiểu 4 buổi/tuần, có ca ngày và ca tối để các bạn đăng ký)

Tại CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 2,500,000đ - 5,000,000đ/tháng (tương đương 25.000đ-35.000đ/giờ, tuỳ năng lực ứng viên, tuỳ số ca ứng viên đăng ký)
Hỗ trợ các bạn sinh viên xác nhận Báo cáo kết quả thực tập có đóng dấu mộc và nhận xét.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại TVT Holdings sau quá trình thực tập.
TVT Holdings là doanh nghiệp thương mại điện tử, các bạn sẽ được học và hiểu được cách vận hành kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Được học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng bán hàng, giao tiếp và xử lý tình huống thông qua các nhóm công việc tư vấn, giải quyết vấn đề, làm việc với khách sỉ, khách lẻ.
Được chính Sales Leader có nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn về kiến thức và kỹ năng tư vấn bán hàng, tư duy làm việc hiệu quả.
Được truy cập miễn phí vào hệ thống học tập nội bộ TVT Academy, những khóa học về tư vấn bán hàng trị giá hơn 30 triệu đồng: Nắm bắt tâm lý khách hàng, Xử lý từ chối, Vượt qua trở ngại về giá, Nâng cao tỷ lệ chốt đơn, Become to the best seller, Kỹ năng thuyết phục khách hàng, Chiếm trọn trái tim khách hàng và Kỹ năng nhận diện khách hàng tiềm năng,...
Được đào tạo các công cụ làm việc nhóm và quản lý công việc hiệu quả, giúp nhân đôi hiệu suất.
Môi trường teamwork sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều từ kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, kinh doanh.
Làm việc trong văn phòng máy lạnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà Nhà Halo Building, Số 33 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

