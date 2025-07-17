Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS

Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Đào Duy Anh, Phường Đức Nhuận, Tp. HCM

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 400 - 600 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Thể loại dự án công trình: Khu đô thị, khu nghỉ dưỡng, khu nhà ở: nhà phố, nhà biệt thự, nhà liên kề, chung cư, khách sạn, resort, văn phòng, công trình dân dụng….
• Thiết kế ý tưởng và triển khai kỹ thuật
• Thực hiện file trình bày, thuyết minh thiết kế ý tưởng (file PPT).
• Khảo sát thực tế dự án, thu thập đủ dữ liệu đầu vào của dự án.
• Thực hiện công tác giám sát tác giả, lập báo cáo giám sát tác giả nếu có.
• Thực hiện các công việc khác liên quan đến công việc thiết kế theo sự phân công của Quản lý bộ phận, Ban giám đốc.

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành
• Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: AutoCad, SketchUp, Photoshop, Lumion, D5 Render ….
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, tính tự giác và chủ động cao trong xử lý công việc.
• Có kinh nghiệm tham gia các dự án chung cư cao tầng, khách sạn, văn phòng là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 20 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

