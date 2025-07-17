Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNION TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 đường 40, KDC Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập hóa đơn GTGT đầu vào, xuất hóa đơn GTGT đầu ra lên phần mềm Misa

Soạn thảo giấy tờ liên quan hồ sơ thủ tục và giao dịch với ngân hàng về các khoản vay, đáo hạn…

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày và định kỳ.

Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả của KH và NCC

Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp.

Báo cáo thuế, BHXH định kỳ theo quy định

In sổ sách và lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ theo quy định.

Các công việc chi tiết khác trao đổi khi phỏng vấn.

Thời gian làm việc: Từ T2-T6 (8h-17h)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22 trở lên. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán là ưu thế.

Sử dụng thành thạo Excel, kỹ năng máy tính

Biết cơ bản phần mềm kế toán Misa.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định có tính hệ thống, chịu được áp lực công việc.

Quản lý thời gian, khối lượng và tiến độ công việc

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.

Chấm công hằng tháng tính từ ngày 1 đến ngày 30;

Ngày nhận lương theo 02 đợt: ngày 16 và 26 tây hằng tháng.

02 đợt

16

26

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNION TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Gross thỏa thuận theo năng lực (08.000.000-10.000.000).

Quyền không thực hiện những thông tin, yêu cầu không đúng quy định Công ty, pháp luật.

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Thưởng Lễ, Tết theo quy định Công ty.

Các hoạt động du lịch team building, YEP, …

Chế độ: BHXH, BHYT, BH sức khỏe, nghỉ phép: 12 ngày phép/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNION TRADING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin