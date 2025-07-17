Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNION TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNION TRADING
- Hồ Chí Minh: Số 4 đường 40, KDC Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhập hóa đơn GTGT đầu vào, xuất hóa đơn GTGT đầu ra lên phần mềm Misa
Soạn thảo giấy tờ liên quan hồ sơ thủ tục và giao dịch với ngân hàng về các khoản vay, đáo hạn…
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày và định kỳ.
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả của KH và NCC
Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp.
Báo cáo thuế, BHXH định kỳ theo quy định
In sổ sách và lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ theo quy định.
Các công việc chi tiết khác trao đổi khi phỏng vấn.
Thời gian làm việc: Từ T2-T6 (8h-17h)
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán là ưu thế.
Sử dụng thành thạo Excel, kỹ năng máy tính
Biết cơ bản phần mềm kế toán Misa.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định có tính hệ thống, chịu được áp lực công việc.
Quản lý thời gian, khối lượng và tiến độ công việc
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.
Chấm công hằng tháng tính từ ngày 1 đến ngày 30;
Ngày nhận lương theo 02 đợt: ngày 16 và 26 tây hằng tháng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNION TRADING Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền không thực hiện những thông tin, yêu cầu không đúng quy định Công ty, pháp luật.
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Thưởng Lễ, Tết theo quy định Công ty.
Các hoạt động du lịch team building, YEP, …
Chế độ: BHXH, BHYT, BH sức khỏe, nghỉ phép: 12 ngày phép/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNION TRADING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
