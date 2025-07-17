Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NAM LỢI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A 159 Đường số 9, KDC Kim Sơn, P. Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Trực tiếp thực hiện công tác bảo trì tại dự án theo kế hoạch và lịch trình đã được phân công (báo cháy, chữa cháy, thông gió tạo áp,v.v...)

- Hoàn thiện kí tá Checklist, hồ sơ các hạng mục công việc khi đã hoàn thành

- Thực hiện công việc sửa chữa – khắc phục sự cố, nếu thiết bị hư hỏng thì báo cáo lại với BQL và tiến hành báo giá thay thế)

- Lập biên bản bàn giao lại hiện trạng

- Thực hiện công việc thay thế thiết bị

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành: về điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, PCCC...

- Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm về kỹ thuật tòa nhà

- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH NAM LỢI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ chi phí đi lại, ăn uống

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước, chế độ đãi ngộ tốt, lương - thưởng phù hợp xứng đáng với hiệu quả công việc

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty theo quy định

- Môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAM LỢI PHÁT

