Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NAM LỢI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH NAM LỢI PHÁT
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH NAM LỢI PHÁT

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: A 159 Đường số 9, KDC Kim Sơn, P. Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Trực tiếp thực hiện công tác bảo trì tại dự án theo kế hoạch và lịch trình đã được phân công (báo cháy, chữa cháy, thông gió tạo áp,v.v...)
- Hoàn thiện kí tá Checklist, hồ sơ các hạng mục công việc khi đã hoàn thành
- Thực hiện công việc sửa chữa – khắc phục sự cố, nếu thiết bị hư hỏng thì báo cáo lại với BQL và tiến hành báo giá thay thế)
- Lập biên bản bàn giao lại hiện trạng
- Thực hiện công việc thay thế thiết bị

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành: về điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, PCCC...
- Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm về kỹ thuật tòa nhà
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH NAM LỢI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ chi phí đi lại, ăn uống
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước, chế độ đãi ngộ tốt, lương - thưởng phù hợp xứng đáng với hiệu quả công việc
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty theo quy định
- Môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAM LỢI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B13.12A, Khu phức hợp căn hộ Nhật Hoa, 33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

