Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Quốc tế Sala làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Quốc tế Sala
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/08/2025
Công ty TNHH Quốc tế Sala

Kế toán thanh toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:  382BDCEFG Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Thực hiện thanh toán:
• Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi thực hiện thanh toán.
• Lập kế hoạch thanh toán cho các khoản chi nội bộ, nhà cung cấp, tạm ứng và hoàn ứng.
• Hạch toán và ghi nhận chi phí đúng kỳ, đúng đối tượng công nợ.
• Cập nhật, ghi nhận hàng hóa, bao bì, vật tư đầu vào theo số liệu từ kho.
• Theo dõi các khoản chi chưa thanh toán, tạm ứng còn tồn đọng và công nợ phải trả.
2. Lập chứng từ kế toán:
• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm theo đúng quy định.
• Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán; tạo lệnh và lập ủy nhiệm chi (UNC) thanh toán cho nhà cung cấp.
• Theo dõi hợp đồng vay và giấy nhận nợ theo từng lần giải ngân.
• Ghi nhận và theo dõi các khoản vay, trích và thanh toán lãi vay theo từng giấy nhận nợ.
• Theo dõi hợp đồng tiền gửi tiết kiệm, ghi nhận lãi phát sinh theo từng hợp đồng.
• Đảm bảo số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp luôn khớp đúng, chính xác.
3. Báo cáo và đối chiếu:
• Lập báo cáo định kỳ về các khoản phải thu, phải trả, tiền vay, tiền gửi tiết kiệm gửi cho Kế toán trưởng/Kế toán tổng hợp.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đối chiếu chi phí phát sinh và số liệu kế toán.
4. Theo dõi ngân sách:
• Kiểm soát chi phí theo đúng kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt.
• Báo cáo định kỳ tình hình thực chi so với kế hoạch và đề xuất điều chỉnh nếu cần.
5. Lưu trữ và quản lý chứng từ:
• Sắp xếp, lưu trữ chứng từ thanh toán một cách khoa học, đúng quy định.
• Cung cấp hồ sơ khi có yêu cầu từ kiểm toán, thanh tra hoặc cấp trên.
• Lưu trữ đầy đủ các loại chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán, phiếu nhập – xuất kho.
• Liên hệ ngân hàng để lấy chứng từ giao dịch, sổ phụ và lưu trữ theo quy định.
6. Thực hiện công việc khác theo phân công của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thanh toán hoặc kế toán công nợ.
• Nắm vững chuẩn mực kế toán, quy định về hóa đơn – chứng từ, quy trình chi tiêu nội bộ.
• Thành thạo Excel; ưu tiên ứng viên sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa hoặc tương đương.
• Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực tốt

Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9 - 12tr.
- Các chế độ phúc lợi, BHXH đầy đủ.
- Chế độ thưởng lễ tết, hiếu hỷ-sinh nhật....
- Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh.
- Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao.
- Được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của công ty.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần theo chế độ phúc lợi ưu đãi của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Sala

Công ty TNHH Quốc tế Sala

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 382 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

