Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm tra, đối soát hóa đơn VAT, chứng từ kế toán và các khoản tạm ứng – hoàn ứng.

- Hạch toán, theo dõi công nợ phải thu/phải trả, lãi vay, khế ước vay; đảm bảo thanh toán đúng hạn và kiểm soát hạn mức, tuổi nợ.

- Quản lý kho và hàng tồn: theo dõi luân chuyển, kiểm kê định kỳ, xử lý hàng lỗi/cận date; điều phối giữa kho và văn phòng.

- Kiểm soát chi phí đầu vào, chiết khấu, hàng khuyến mãi, hỗ trợ vận chuyển theo chính sách; đảm bảo chứng từ hợp lệ theo luật thuế – kế toán.

- Tập hợp chi phí, tính giá thành sản xuất và thực hiện kết chuyển định kỳ.

- Lập và nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính; tính khấu hao, phân bổ chi phí trả trước và chi phí trích trước.

- Lưu trữ chứng từ kế toán đúng quy định; hỗ trợ hướng dẫn kế toán viên khi cần thiết.

- Phân tích kết quả kinh doanh hàng tháng và cung cấp số liệu kịp thời, chính xác khi được yêu cầu.

- Làm việc với cơ quan thuế trong các kỳ kiểm tra, thanh tra.

- Cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán – thuế; đảm bảo bảo mật thông tin tài chính – kế toán.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng bộ phận/Giám đốc.