Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
- Hồ Chí Minh: 18
- 20 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra, đối soát hóa đơn VAT, chứng từ kế toán và các khoản tạm ứng – hoàn ứng.
- Hạch toán, theo dõi công nợ phải thu/phải trả, lãi vay, khế ước vay; đảm bảo thanh toán đúng hạn và kiểm soát hạn mức, tuổi nợ.
- Quản lý kho và hàng tồn: theo dõi luân chuyển, kiểm kê định kỳ, xử lý hàng lỗi/cận date; điều phối giữa kho và văn phòng.
- Kiểm soát chi phí đầu vào, chiết khấu, hàng khuyến mãi, hỗ trợ vận chuyển theo chính sách; đảm bảo chứng từ hợp lệ theo luật thuế – kế toán.
- Tập hợp chi phí, tính giá thành sản xuất và thực hiện kết chuyển định kỳ.
- Lập và nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính; tính khấu hao, phân bổ chi phí trả trước và chi phí trích trước.
- Lưu trữ chứng từ kế toán đúng quy định; hỗ trợ hướng dẫn kế toán viên khi cần thiết.
- Phân tích kết quả kinh doanh hàng tháng và cung cấp số liệu kịp thời, chính xác khi được yêu cầu.
- Làm việc với cơ quan thuế trong các kỳ kiểm tra, thanh tra.
- Cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán – thuế; đảm bảo bảo mật thông tin tài chính – kế toán.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng bộ phận/Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và thưởng xứng đáng với năng lực. Thưởng năm theo hiệu suất công việc. Phụ cấp công việc.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Phúc lợi khác: khám sức khỏe, hoạt động sinh nhật, trung thu, company trip, v.v
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
